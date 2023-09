Oltre la Reggia: Visite gratuite allo straordinario Acquedotto Carolino

Tanti eventi in Campania nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio ed anche questi che ci permetteranno di conoscere le splendide zone legate alla Reggia di Caserta ed in particolare anche lo straordinario Acquedotto Carolino

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 si terranno due eventi gratuiti, e da non perdere, per scoprire lo straordinario Acquedotto Carolino per porta l’acqua alla Reggia di Caserta. Gli eventi sono gratuiti e si tengono nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio assieme agli altri eventi previsti alla Reggia in questa occasione.

Sabato 23 settembre– Oltre la Reggia – Dal Bosco di San Silvestro lungo l’acquedotto Carolino fino al Torrione della Cascata del Parco reale – Dalle 9.30 alle 12.30 l’Appuntamento con i partecipanti è alle ore 9:30 davanti al cancello d’ingresso del Bosco di San Silvestro (oasi WWF), in via Giardini Reali in località San Leucio. I visitatori percorreranno il tratto di Acquedotto Carolino che alimentava il setificio di San Leucio per giungere al cosiddetto Torrione, dove nasce la Cascata del Parco reale, e dove sarà possibile ammirare la Via d’Acqua del Museo verde e una vista che spazia da Punta Campanella (Penisola Sorrentina) alle isole di Capri e Ischia. Il percorso per lo più in piano è di circa 3km (tra andata e ritorno), non è consigliato a persone con mobilità ridotta. Si suggerisce abbigliamento comodo e scarpe basse. Non sarà possibile accedere con l’auto all’interno dell’Oasi. Partecipazione gratuita previa prenotazione inviando una e-mail a re-ce.acquedottocarolino@cultura.gov.it

Domenica 24 settembre – Oltre la Reggia – Acquedotto carolino – Dalle 9.30 alle 12.30. L’incontro è presso il piazzale sotto ai Ponti della Valle nel comune di Valle di Maddaloni, nei pressi del Monumento ossario ai Caduti Garibaldini. Da qui, accompagnati dal personale della Reggia di Caserta, i visitatori arriveranno fino al camminamento superiore della grandiosa opera di Luigi Vanvitelli, per godere della splendida vista della valle sottostante. Si proseguirà percorrendo il sentiero principale nei pressi di due vecchi mulini e di una chiesetta diroccata. Sul terrazzo del mulino superiore sarà possibile osservare la portata d’acqua di uno dei torrini. Si suggerisce abbigliamento comodo e scarpe basse. Partecipazione gratuita previa prenotazione inviando una e-mail a re-ce.acquedottocarolino@cultura.gov.it

Maggiori informazioni Reggia di Caserta

Altri eventi in Campania nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.