Apertura serale a 2 € a Palazzo Reale a Napoli per le Giornate Europee del Patrimonio

Apertura straordinaria serale sabato 23 settembre a 2 euro e poi l’apertura del Deposito Foriera situato al di sotto del Cortile del Belvedere, le visite al laboratorio di restauro e ai depositi e ad altri luoghi solitamente non accessibili al pubblico. Le Giornate Europee del Patrimonio a Palazzo Reale a Napoli



Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, anche a Palazzo Reale di Napoli ci saranno tanti eventi con visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie seguendo il tema “Patrimonio InVita”.

Ci sarà anche, per la prima volta al pubblico, l’apertura del Deposito Foriera situato al di sotto del Cortile del Belvedere, e visite al laboratorio di restauro e ai depositi durante le quali il personale del Museo illustrerà ai visitatori un percorso solitamente non accessibile al pubblico. Le due visite saranno incluse nel percorso di visita normale a prezzo standard. Non mancherà anche l’apertura straordinaria serale di sabato 23 settembre a 2 euro.

In particolare a Palazzo Reale di Napoli si terranno le seguenti iniziative:

Apertura straordinaria serale – Data: sabato 23 settembre

Orario Appartamento di Etichetta: dalle ore 20,00 alle ore 23,00 (ultimo ingresso alle ore 22,00)

Costo: 3,00 euro; gratuità secondo legge*

Orario Museo Caruso: dalle ore 20,00 alle ore 22,15; ultimo ingresso alle ore 21,30 (capienza massima 30 persone per volta). Il Museo Caruso è visitabile con il biglietto di accesso all’Appartamento di Etichetta.* A partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre 2023 il costo del biglietto in tutti i musei e luoghi della cultura statali del territorio nazionale sarà maggiorato di 1 € per sostenere le zone colpite dall’alluvione.

Visite guidate al Deposito Foriera – sabato 23 settembre

Orario inizio visite: primo turno alle ore 9.30; secondo turno alle ore 11.30

Luogo appuntamento: Cortile d’Onore, presso la fontana della Fortuna

Prenotazione: prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al seguente link: https://www.coopculture.it/it/prodotti/il-deposito-foriera/

Numero massimo partecipanti: massimo 25 persone a gruppo

Costo: la visita guidata è inclusa nel costo d’ingresso all’Appartamento di Etichetta (11,00 euro intero; 3,00 euro ridotto. Gratuità secondo legge)* * A partire dal 15 giugno e fino al 15 dicembre 2023 il costo del biglietto in tutti i musei e luoghi della cultura statali del territorio nazionale sarà maggiorato di 1 € per sostenere il patrimonio danneggiato nell’alluvio dell’Emilia-Romagna.

Si informano i visitatori che i locali non sono accessibili a persone con mobilità ridotta.

Info e contatti: https://palazzorealedinapoli.org/

Biglietti: https://www.coopculture.it – Tel. 848800288 / +390639967050 – da mobile ed estero, attivi dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.00

Visite guidate presso il laboratorio di restauro e i depositi – Data: domenica 24 settembre

Orario inizio visite: primo turno alle ore 16.30; secondo turno alle ore 18.30

Prenotazione: prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al seguente link: https://www.coopculture.it/it/prodotti/il-laboratorio-di-restauro-e-i-depositi-quadri-e-cornici/

Luogo appuntamento: Cortile d’Onore, presso la fontana della Fortuna

Numero massimo partecipanti: massimo 25 persone a gruppo

Costo: la visita guidata è inclusa nel costo d’ingresso all’Appartamento di Etichetta (11,00 euro intero; 3,00 euro ridotto. Gratuità secondo legge)*- * A partire dal 15 giugno e fino al 15 dicembre 2023 il costo del biglietto in tutti i musei e luoghi della cultura statali del territorio nazionale sarà maggiorato di 1 € per sostenere il patrimonio danneggiato nell’alluvio dell’Emilia-Romagna.

Si informano i visitatori che i locali non sono accessibili a persone con mobilità ridotta.

Info e contatti: https://palazzorealedinapoli.org/

Biglietti: https://www.coopculture.it – Tel. 848800288 / +390639967050 – da mobile ed estero, attivi dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.00

Maggiori informazioni su tutti gli eventi – Palazzo Reale di Napoli

