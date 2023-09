Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 21 al 24 settembre 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 21 al 24 settembre 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Pizza a Vico 2023: tre Giorni di festa per la Pizza a Vico Equense

Si terrà dal 24 al 26 settembre 2023 a Vico Equense la grande festa di Pizza a Vico 2023 che vede impegnate nel centro di Vico tante pizzerie locali che proporranno le loro gustose creazioni.Tre giorni di grande festa in cui i partecipanti potranno scoprire l’arte della pizza sotto la guida dei bravi pizzaioli locali. Quest’anno la festa seguirà il tema “Farina e creatività, un talento familiare” che è un omaggio alla candidatura di Vico Equense come città creativa dell’Unesco. A Vico infatti è nata la famosa pizza a metro, che crea un’atmosfera conviviale e familiare per dividere lo stesso pasto, un’occasione di gioia e felicità. Anche quest’anno per Pizza a Vico 2023 il ricavato dell’evento, al netto delle spese, verrà devoluto per sostenere attività benefiche locali, così come è stato fatto nelle edizioni precedenti con vari progetti di beneficenza. Partecipano tante Pizzerie dei tredici casali di Vico Equense. Pizza a Vico

Sagra del Fungo Porcino a Castelpagano per due lunghi weekend

Sei giorni di festa a Castelpagano, in provincia di Benevento, per la Sagra Del Fungo Porcino 2023 che si svolgerà anche il 22-23 -24 Settembre 2023. A Castelpagano la 25ma Edizione della Sagra Del Fungo Porcino vuole promuovere il patrimonio eno-gastronomico del territorio. Una sagra organizzata dal Comune di Castelpagano per un appuntamento molto atteso da tutti coloro che adorano il fungo porcino cucinato in mille modi. Un grande concerto gratuito con Eugenio Bennato ed anche tante degustazioni di prodotti tipici locali a base dei buoni funghi porcini, e poi i buoni vini campani della zona, musica, animazione e spettacoli, un trenino turistico passeggiate, trekking e tanto altro alla Sagra Del Fungo Porcino Sagra del Fungo Porcino a Castelpagano

La Festa della Zeppola ritorna per due weekend a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Anche quest’anno si terrà anche dal 22 al 24 settembre 2023 a Montoro in provincia di Avellino, nella frazione di Sant’Eustachio di Montoro presso il Parco del Sole. Una festa dove si potrà provare la zeppola dell’antica tradizione montorese, quella fatte con impasto molle, come quello dei bignè, lavorata a ciambella e poi fritta o cotta al forno e riempita di tanta crema pasticcera con un ciuffo di quella al cioccolato Da non perdere: la “Festa della zeppola e non solo a Montoro

L’Asprinum Festival a Cesa: la grande festa del buon vino Asprino

Continua a Cesa, vicino ad Aversa, il lungo weekend della grande festa dell’Asprinum Festival che si terrà anche dal 22 al 24 settembre 2023. Una grande festa per una coltura unica al mondo, quella del vino asprino dove le viti sono coltimate, da centinaia di anni in verticale e non in orizzontale, disposte in alberate con altezze dai 10 ai 12 metri, “maritate al pioppo”, e formano imponenti barriere verdi. Tra due pioppi vengono tese le corde di ferro zincato, intorno ai quali si allungano le viti e si attorcigliano i tralci di asprino un vino eccezionale raccolto con particolari “scale” da abili viticoltori. Da non perdere gli spettacoli gratuiti con Ciccio Merolla, LDA e Peppe Iodice e tanti altri artisti. L’Asprinum Festival a Cesa

PummaRock 2023 a Sant’Antonio Abate con tanti concerti gratuiti e ottimo cibo

Ritorna nei giorni 22, 23 e 24 Settembre 2023 a Sant’Antonio Abate, vicino Napoli, il PummaRock Festival 2023 la grande festa della buona musica che si svolge a Sant’Antonio Abate con tanti concerti con grandi artisti. Anche quest’anno il PummaRock ci farà ascoltare gratuitamente il meglio della musica rock partenopea e non solo.In programma tre grandi serate con la grande musica rock con Jovine, PeppOh, Tartaglia Aneuro, La Famiglia, Cristina Lizzul, Resurrextion, Nobraino, Novaffair e tanti altri bravi artisti nonché un atteso Contest delle Band Emergenti. Al Pummarock tanta grande musica e ottimo food PummaRock 2023 a Sant’Antonio Abate

La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Si terrà di sera ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 ottobre 2023, con apertura straordinaria di domenica anche a pranzo, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Concerti Gratis in Campania dal 21 al 25 settembre 2023 – Tanti concerti gratuiti la sera nelle varie cittadine della Campania in questo periodo estivo, quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o grandi eventi che si tengono nei fine settimana. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti dal 21 al 25 settembre 2023 Concerti Gratis in Campania

