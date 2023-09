Sagra del Fungo Porcino a Castelpagano per due lunghi weekend di Settembre

Un grande concerto gratuito con Eugenio Bennato ed anche tante degustazioni di prodotti tipici locali a base dei buoni funghi porcini, e poi i buoni vini campani della zona, musica, animazione e spettacoli, un trenino turistico passeggiate, trekking e tanto altro alla Sagra Del Fungo Porcino

Sei giorni di festa a Castelpagano, in provincia di Benevento, per la Sagra Del Fungo Porcino 2023 che si svolgerà su 2 weekend in particolare nei giorni dal 15-16-17 e 22-23 -24 Settembre 2023.

A Castelpagano la 25ma Edizione della Sagra Del Fungo Porcino vuole promuovere il patrimonio eno-gastronomico del territorio. Una sagra organizzata dal Comune di Castelpagano per un appuntamento molto atteso da tutti coloro che adorano il fungo porcino cucinato in mille modi.

Un programma ricco e variegato per due weekend di festa a Castelpagano

Il Comune di Castelpagano ha preparato un programma ricco di eventi per i due weekend di festa. Non mancherà un grande concerto gratuito con Eugenio Bennato che si terrà alle ore 23 il giorno 22 settembre 2023 e poi, nel corso dell’evento, tante degustazioni di prodotti tipici locali anche a base dei buoni funghi porcini e poi dei i buoni vini campani della zona , il tutto allietato da musica, animazione e spettacoli.

Non mancheranno menù a base di funghi porcini in piazza municipio dalle 12 a pranzo e dalle 20 a cena e poi il trenino turistico per muoversi nella zona, passeggiate, trekking e tanto altro ,

