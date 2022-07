4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 22 al 24 luglio 2022

© Napoli da Vivere

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Contenuto sponsorizzato

Anche per questo weekend dal 22 al 24 luglio 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 23 luglio 2022 – Giochi del fuoco all’Averno

“Vieni, oh grande e gloriosa Dea, Vieni in totalità di forza e amore, lascia che il Tuo indumento Ti vesta per un momento, O Iside, Dea grande e gloriosa.” Una visita guidata immersi nello scenario mitico del lago “aornos”, il lago senza uccelli nonché luogo della discesa agli inferi per gli antichi, circondato da colline che evocano ancora oggi il ricordo dei miti legati ad Ulisse, ad Enea e alla Sibilla si presenta al visitatore l’attrice performer Carmela Ioime in arte KarmaFire che incarnerà la Dea Iside in un rituale di versi, danza e fuoco. Una serata per scoprire la storia del lago e per ammirare i riti della sera legati al culto egiziano della dea Iside.

L’evento è a cura di Gruppo Archeologico Campi Flegrei a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : – Sabato 23 luglio alle ore 20.30 all’altezza del ristopub Caronte sul lago d’Averno in via Italia, Pozzuoli (NA)

: – Sabato 23 luglio alle ore 20.30 all’altezza del ristopub Caronte sul lago d’Averno in via Italia, Pozzuoli (NA) Contributo : Adulti 13 euro a persona – Ragazzi/bambini dai 4 ai 17 anni 5 euro

: Adulti 13 euro a persona – Ragazzi/bambini dai 4 ai 17 anni 5 euro Organizzazione : Gruppo Archeologico Campi Flegrei – Prenotazione obbligatoria al 3888352036, anche con sms whatsapp.

: – Prenotazione obbligatoria al 3888352036, anche con sms whatsapp. Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Gruppo Archeologico Campi Flegrei

Sabato 23 luglio – Quartieri Spagnoli: tra colori e Sapori

Ogni grande città ha un quartiere che lo contraddistingue – Bagaria per Palermo, Navigli per Milano, Trastevere per Roma, il Bronx per New York – e anche Napoli ha i suoi “Quartieri”, abbreviazione che sta per Quartieri Spagnoli. Un percorso di circa due ore all’interno di una delle zone più caratteristiche di Napoli che porterà alla scoperta di luoghi unici, espressioni d’arte opposte quali l’edicole votive, simbolo della devozione popolare, e i murales artistici, simbolo del riscatto sociale. Obbligatoria la tappa al murales di Maradona, che rappresenta il legame e l’affetto indissolubile che la città nutre per uno dei campioni più grandi della storia del calcio, e a Vico Totò, un vicoletto pieno di murales dedicato ai film e alla vita del grande artista. Ad incorniciare il tutto ci pensano le particolari lampade installate ai vari angoli delle strade dal famoso architetto-designer Dalisi trasformando i Quartieri Spagnoli in un museo a cielo aperto. Non mancheranno aneddoti e curiosità relativi al quartiere come ad esempio il tifo petecchiale e la cultura del “vascio”, tipica abitazione napoletana.

L’evento è a cura di Insolita Guida a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento: – ore 10,30 (luogo comunicato alla prenotazione) termine ore 12,30 circa

ore 10,30 (luogo comunicato alla prenotazione) termine ore 12,30 circa Contributo : 10 euro a persona dai 9 anni in su – gratuito fino a 8 anni

: 10 euro a persona dai 9 anni in su – gratuito fino a 8 anni Organizzazione : Insolita Guida – evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria chiamando o whatsappando il 3389652288.

: – evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria chiamando o whatsappando il 3389652288. Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Insolita Guida

Domenica 24 luglio – “Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi”: Battistello Caracciolo

Una bella visita guidata nel Museo e Real Bosco di Capodimonte alla grande mostra monografica su Battistello Caracciolo (Napoli, 1578-1635) artista che più di altri ha incarnato gli insegnamenti di Caravaggio ed è stato per questo definito il “patriarca bronzeo dei Caravaggeschi” dallo storico dell’arte e critico Roberto Longhi La mostra su Battistello Caracciolo è nella sala Causa di Capodimonte dove sono state allestite quasi 80 opere, molte delle quali provenienti da istituzioni pubbliche, italiane ed estere, enti ecclesiastici e privati collezionisti.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – ore 10,30 biglietteria Museo di Capodimonte – inizio ore 10,45, termine ore 12,45 – 13 circa

: – ore 10,30 biglietteria Museo di Capodimonte – inizio ore 10,45, termine ore 12,45 – 13 circa Contributo : 12 euro a persona + Ticket di ingresso museo di Capodimonte

: 12 euro a persona + Ticket di ingresso museo di Capodimonte Organizzazione : Megaride Art – nei musei è consigliata la Mascherina FFP2,- Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com

: – nei musei è consigliata la Mascherina FFP2,- Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 23 e domenica 24 luglio – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

: L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio. Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

: € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo post sulle visite guidate, anche i seguenti post:

Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 22 al 24 luglio 2022

Le sagre e le feste da non perdere in Campania nel prossimo weekend

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 22 al 24 luglio 2022

Eventi vicino a Napoli e in Campania nel weekend dal 22 al 24 luglio 2022

Eventi per bambini e famiglie a Napoli nel weekend dal 22 al 24 luglio 2022

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania in questo weekend

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.