Cosa fare a Napoli e in Campania il giorno 2 giugno 2022, la Festa della Repubblica

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare a Napoli anche giovedì 2 giugno 2022 tra visite guidate, musei, parchi, visite guidate, spettacoli teatrali sempre in sicurezza

Contenuto sponsorizzato

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze anche per giovedì 2 giugno 2022. Una giornata speciale in cui la città si riempie di attività per tutti i gusti e per tutte le età. Visite guidate, spettacoli teatrali, eventi per bambini e per famiglie e tanto altro: di seguito una selezione tra quelli più interessanti che ci avvicinano ad un altro lungo weekend.

NAPOLINVERTICALE – Passeggiata alla Pedamentina

La Pedamentina è una delle varie scalinate di Napoli che collegano la parte alta con quella bassa della città, nata nel XIV secolo come percorso per trasportare più facilmente i materiali da costruzione della Certosa di San Martino. Percorrere questi 400 gradini permetterà di ammirare il fantastico panorama sul golfo e sul centro storico di Napoli, visibili dall’alto in tutta la loro bellezza! Date disponibili: 2 – 5 Giugno – Orari: ore 10.30 – Costo: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni Prenotazione obbligatoria- Per info e prenotazioni : 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Maggiori informazioni

Walking With Fireflies: la danza delle Lucciole al Lago d’Averno

E’ tornato il tempo della magica danza delle lucciole ad illuminare le passeggiate serali di prima estate… Uno spettacolo da vivere assolutamente nella bellissima cornice dei Campi Flegrei. L’evento è particolarmente adatto ai bambini … di ogni età! Date disponibili: 2 – 3 – 4 – 5 Giugno Orari: ore 20.00 Costo: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni – Prenotazione obbligatoria – Per info e prenotazioni : 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Maggiori informazioni

Aneema – Songs in E/motion: serata speciale a Pietrarsa con Dario Sansone dei Foja

Un Evento straordinario sul mare di Napoli nell’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa giovedì 2 giugno 2022, alle 21, Dario Sansone, frontman dei Foja, presenterà Aneema – Songs in E/motion, una serata da non perdere tra musica e animazione. Aneema – Songs in E/motion

Apertura straordinaria gratuita del Maschio Angioino a Napoli

Anche per la Festa della Repubblica, giovedì 2 Giugno 2022, dalle ore 08:30 alle ore 14:00 per il “Maggio dei Monumenti” il Complesso Monumentale di Castel Nuovo a Napoli, conosciuto anche come Maschio Angioino sarà eccezionalmente aperto al pubblico. In via straordinaria i visitatori potranno accedere gratuitamente, in maniera contingentata ma senza prenotazione, a tutti gli spazi attualmente visitabili, escluse le Gallerie del Museo Civico. Si potranno visitare, se aperte, il Cortile Monumentale, la Sala dei Baroni, il percorso archeologico ex Sala dell’Armeria e la Sala della Loggia con affaccio sugli arsenali di Castel Nuovo. Gratis al Maschio Angioino

Visita a Palazzo Piacentini a via Toledo, la grande sede del Banco di Napoli il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Aperto giovedì 2 giugno Il Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli

Eventi gratuiti per il Maggio dei Monumenti

A Napoli tanti eventi gratuiti per il Maggio dei Monumenti 2022 fino al 12 giugno 2022 con tante manifestazioni da non perdere. Per il 2 giugno ci saranno anche delle passeggiate e incontri interculturali sempre a partecipazione gratuita

Passeggiata teatralizzata – 2 giugno h 16:00 | 17:30 | 19:00 VICOLO DELLA CULTURA Via Montesilvano, 23 SEGUI LA VOCE PER MURARIA Un progetto di Putéca Celidònia Storie scritte e recitate dai bambini del corso di teatro InPutéca Recitando Con le voci di Sonia Bergamasco, Giobbe Covatta, Teresa Ciabatti, Lino Guanciale, Marco D’Amore, Maria Grazia Calandrone, Antonio Rezza, Marco Sgrosso, Elena Bucci, Federica Fracassi, Flavia Mastella, Carlotta Natoli. E con le voci degli attori della compagnia Clara Bocchino, Marialuisa Diletta Bosso, Emanuele D’Errico, Teresa Raiano, Dario Rea, Umberto Salvato Scrittura dei podcast e testi di Emanuele D’Errico Suono, montaggio, musiche e grafiche Tommy Grieco Installazioni Jessica Abbate Traduzione Gaia Rea In collaborazione con #Opportunity APS – Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – Per informazioni e prenotazioni:345 4679142 – prenotazioni@casadelcontemporaneo.it Gli eventi non prevedono posti a sedere, possono essere a capienza limitata e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. A cura di Casa del Contemporaneo – Centro di produzione teatrale

Un progetto di Putéca Celidònia Storie scritte e recitate dai bambini del corso di teatro InPutéca Recitando Con le voci di Sonia Bergamasco, Giobbe Covatta, Teresa Ciabatti, Lino Guanciale, Marco D’Amore, Maria Grazia Calandrone, Antonio Rezza, Marco Sgrosso, Elena Bucci, Federica Fracassi, Flavia Mastella, Carlotta Natoli. E con le voci degli attori della compagnia Clara Bocchino, Marialuisa Diletta Bosso, Emanuele D’Errico, Teresa Raiano, Dario Rea, Umberto Salvato Scrittura dei podcast e testi di Emanuele D’Errico Suono, montaggio, musiche e grafiche Tommy Grieco Installazioni Jessica Abbate Traduzione Gaia Rea In collaborazione con #Opportunity APS – Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – Per informazioni e prenotazioni:345 4679142 – prenotazioni@casadelcontemporaneo.it Gli eventi non prevedono posti a sedere, possono essere a capienza limitata e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. A cura di Casa del Contemporaneo – Centro di produzione teatrale performance di danza e visual – 2 giugno h 21:00 | 21:45 | 22:30 CENTRO POLIFUNZIONALE DI PISCINOLA/TEATRO AREA NORD Via Nuova dietro la Vigna, 20 …OLTRE IL MURO WHAT IS THE PARADISE? Regia e coreografia Antonello Tudisco Performer e collaborazione artistica Sara Lupoli Video e luci Antonello Tudisco Fotografie Sabrina Cirillo Musiche Valerio Middione Produzione Interno – Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – Per informazioni e prenotazioni:345 4679142 – prenotazioni@casadelcontemporaneo.it Gli eventi non prevedono posti a sedere, possono essere a capienza limitata e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. A cura di Casa del Contemporaneo – Centro di produzione teatrale

Regia e coreografia Antonello Tudisco Performer e collaborazione artistica Sara Lupoli Video e luci Antonello Tudisco Fotografie Sabrina Cirillo Musiche Valerio Middione Produzione Interno – Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – Per informazioni e prenotazioni:345 4679142 – prenotazioni@casadelcontemporaneo.it Gli eventi non prevedono posti a sedere, possono essere a capienza limitata e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. A cura di Casa del Contemporaneo – Centro di produzione teatrale Incontro interculturale – 2 giugno h 18.00 FONDAZIONE MADE IN CLOISTER – piazza Enrico de Nicola, 48 INTRECCI DI STORIE Racconti di rigenerazione e convivialità Performance musicale di Chris Obehi – Passeggiate e incontri interculturali a partecipazione gratuita. Le passeggiate e gli incontri possono essere a numero limitato e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. Per informazioni e prenotazioni: migrantournapoli@coopcasba.org Cell. 334 6049916 A cura di Casba Società Cooperativa Sociale – Migrantour Napoli

Concerti gratuiti a Napoli in attesa del Campania Teatro Festival

A giugno inizierà il Campania Teatro Festival 2022, il grande festival teatrale della Campania che prevede quest’anno oltre 140 spettacoli internazionali e nazionali a un massimo di 8 euro. Nel frattempo 7 concerti gratuiti a Napoli in attesa del Campania Teatro Festival, Prossimi . Il prossimo giovedì 2 giugno, ore 21,00 al Quartiere Intelligente alle Scala Montesanto, 3 con la coinvolgente e elegante Uanema Swing Orchestra che animerà la zona. Sette concerti gratuiti

BaccalàRe la grande festa dedicata al baccalà sul Lungomare: programma completo

Fino a domenica 5 giugno 2022 sul lungomare di Napoli si terrà la quinta edizione di BaccalàRe la grande kermesse dedicata esclusivamente a chi ama il baccalà. L’ingresso all’area della festa e gli eventi sono gratuiti così come il Dj set che si tiene ogni sera. Si pagano le eventuali consumazioni. Per Giovedì 2 Giugno il programma è il seguente:- Ore 12.00: APERTURA AL PUBBLICO – Ore 12.30: Corso di approccio al Vino – Corso di approccio alla birra, in collaborazione con A.I.S. “Associazione Italiana Sommelier”- Ore 13.30: Corso di approccio ai formaggi, in collaborazione con ONAF “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi” – Ore 14.00: Attività Stand / Sponsor – Ore 18.00: AperiBaccalàRe – Area Lounge Bar – Ore 19.30: Presentazione ristoratori – Ore 21.00-24.00: Dj-Set – Maggiori informazioni BaccalàRe programma completo

L’Universo delle farfalle: mostra interattiva e immersiva nel Parco dell’Ippodromo di Agnano

Fino al 5 giugno 2022 nello splendido parco dell’Ippodromo di Agnano, a Napoli, si terrà la mostra “L’Universo delle farfalle”, una mostra speciale, che crea emozioni con anche una voliera di farfalle colorate e le incubatrici per le crisalidi. Non mancano anche laboratori di pittura e di giardinaggio, animazione con letture e tanto altro sempre supportato da personale specializzato. L’Universo delle farfalle

Tante Mostre e luoghi di cultura visitabili a Napoli

Musei aperti e tante grandi mostre a Napoli e nelle vicinanze. Oltre che nei musei tanti grandi mostre da non perdere anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini come chiese, complessi monumentali e gallerie d’arte a Napoli e nelle vicinanze. Le mostre da visitare a NApoli e nelle vicinanze

Eventi nelle vicinanze di Napoli

Festa della Zeppola a S. Eustachio di Montoro in provincia di Avellino

Un altro lungo ponte di festa tutto dedicato all’antica tradizione montorese della preparazione delle zeppole. Un evento che si svolgerà presso il Parco del Sole alla Frazione S. Eustachio di Montoro in provincia di Avellino anche dal 2 giugno al 5 giugno 2022. Il giorno 2 e 5 giugno gli stand saranno aperti dalle ore 11.00. Presso gli stand si potranno gustare le zeppole classiche ma anche le zeppole con nutella e zeppole con crema. Non mancheranno i panini con salsiccia alla brace con vari contorni e la buona pizza cotta a legna con bibite e vino locale. La Zeppola di Montoro è un ottimo dolce composto da impasto molle, come quello dei bignè, a cui viene conferita la forma di una ciambellina. Dopo viene fritta o cotta al forno e guarnita con una spolverata di zucchero a velo e tanta crema pasticcera con un ciuffo di quella al cioccolato. In tutto il periodo non mancherà la buona musica che accompagnerà, con garbo, le serate. Apertura Stand ore 19.00 Parco giochi per bambini. Maggiori informazioni 331.2564618 – 348.6025612

“Living Dinosaurs”: la mostra con i grandi dinosauri vicino la Reggia di Caserta

Nei grandi Giardini vicino alla Reggia di Caserta, fino al 26 Giugno la mostra “Living Dinosaurs”, con più di 30 specie di dinosauri in scala reale che si muovono, respirano e prendono vita nel più grande parco giurassico d’Europa. “Living Dinosaurs”:

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.