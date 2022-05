L’Universo delle farfalle: mostra interattiva e immersiva nel Parco dell’Ippodromo di Agnano a Napoli

Una mostra speciale, che crea emozioni con anche una voliera di farfalle colorate e le incubatrici per le crisalidi. Non mancano anche laboratori di pittura e di giardinaggio, animazione con letture e tanto altro sempre supportato da personale specializzato

Fino al 5 giugno 2022 nello splendido parco dell’Ippodromo di Agnano, a Napoli, si terrà la mostra “L’Universo delle farfalle”, un meraviglioso percorso immersivo ed emozionale tra esemplari rari di lepidotteri che volano nella grande voliera espositiva.

Una mostra speciale, che crea emozioni, molto chiara e attrattiva con grandi teche e cartellonistica esplicativa, anche immersiva con la voliera di farfalle colorate e le incubatrici per le crisalidi. Disponibili anche laboratori di pittura e giardinaggio, animazione con letture, trucco e musica, food e picnic il tutto supportato da personale specializzato.

Nel parco dell’Ippodromo di Agnano la mostra “Universo delle Farfalle e Butterfly Experience” La mostra è nata nel 2010 dopo un attento studio nel campo dei lepidotteri con la collaborazione di diversi entomologi ed è stata presentata, negli anni con grande successo, all’Orto Botanico e nel complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore a Napoli ed ora anche ad Agnano.

Una mostra speciale che fa vivere ai visitatori di tutte le età “una vera Butterfly Experience, circondati da tante farfalle volanti”.

L’Universo delle farfalle: un meraviglioso percorso immersivo ed emozionale

Grandi e piccoli potranno ammirare da vicino le tante diverse specie di farfalle vive all’interno della voliera, immergendosi proprio nel loro habitat naturale e vedendole volare proprio davanti ai loro occhi: un’esperienza unica anche per sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell’enorme biodiversità che la natura ci offre.

La mostra si presenta in diverse aree: area espositiva, area immersiva, area con 2 laboratori didattici, area animazione, area food, pic nic, esposizione di teche con esemplari di lepidotteri imbalsamati, cartellonistica esplicativa sulle tante diverse famiglie di lepidotteri, area immersiva con serra voliera con esemplari di farfalle vive, incubatrici con crisalidi. Non mancheranno anche un laboratorio di pittura con tutto il materiale necessario, uno di giardinaggio con tutto il materiale per realizzare una piantina da portare a casa in ricordo dell’esperienza, area animazione, la postazione baby dance, truccabimbi e intrattenimento.

“L’Universo delle farfalle”: prezzi, orari e date

Quando: fino al 5 giugno 2022

fino al 5 giugno 2022 Dove: Parco Ippodromo di Agnano . Ingresso Tribune – Casse

Parco Ippodromo di Agnano . Ingresso Tribune – Casse Orari: Lunedì – Venerdì 14.00 – 20.00 con apertura straordinaria la mattina riservata a Scuole e Gruppi solo su prenotazione – Sabato, Domenica e Festivi: 10.00 – 20.00 – ultimo ingresso ore 19.00

Lunedì – Venerdì 14.00 – 20.00 con apertura straordinaria la mattina riservata a Scuole e Gruppi solo su prenotazione – Sabato, Domenica e Festivi: 10.00 – 20.00 – ultimo ingresso ore 19.00 Prezzo biglietto: Bambini da 3 a 10 anni € 6.00 – Adulti da 11 anni in su € 9,00

Bambini da 3 a 10 anni € 6.00 – Adulti da 11 anni in su € 9,00 Contatti e informazioni: Infoline 3509745132 universodellefarfallenapoli@gmail.com Biglietteria online TicketOne

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.