Aneema – Songs in E/motion: serata speciale a Pietrarsa con Dario Sansone dei Foja

Evento straordinario sul mare di Napoli con Dario Sansone dei Foja, nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un luogo splendido con una bella vista sul Golfo di Napoli e con, alle spalle il Vesuvio. Un concept-show tra musica e animazione, in uno spettacolo dal vivo che ripercorre alcuni dei più famosi brani dei Foja

Contenuto Sponsorizzato

Nell’Anfiteatro dello straordinario Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa giovedì 2 giugno 2022, alle 21, Dario Sansone, frontman dei Foja, presenterà Aneema – Songs in E/motion, una serata da non perdere tra musica e animazione.

In occasione dell’uscita nelle sale di “Yaya e Lennie – The Walking Liberty” il lungometraggio animato diretto da Alessandro Rak, prodotto da Mad Entertainment / Rai Cinema e a cui Dario Sansone ha partecipato nelle vesti di aiuto regia, direttore artistico e compositore della colonna sonora, il frontman dei Foja lancia un nuovo progetto dal titolo “ANEEMA – Songs in E/motion”.

Un particolare concept-show dove, partendo da “Duje Comme Nuje”, singolo tratto dalla colonna sonora. Dario Sansone si cimenta in uno spettacolo che ripercorre i brani del repertorio Foja che già sono stati inclusi in diverse colonne sonore fondendoli, in un nuovo unicum narrativo ed emozionale, con le illustrazioni in movimento di Francesco Filippini.

Acquista i biglietti per ANEEMA su Azzurro Service Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Quando: giovedì 2 giugno 2022

giovedì 2 giugno 2022 Prezzi: 8,00€ + prev

“ANEEMA – Songs in E/motion” live con Dario Sansone e Francesco Filippini

Una serata eccezionale con due artisti speciali: grazie a Dario Sansone e alla doppia anima artistica di illustratore e regista, il cinema d’animazione e le arti visive hanno da sempre incrociato il percorso artistico e musicale dei Foja.

Francesco Filippini, che è tra i più brillanti artisti della scena dell’animazione italiana (medaglia d’oro della Society of Illustrators – USA, in nomination ai David di Donatello con il suo corto “Simposio Suino in Re Minore”), accompagnerà e completerà, dalla sua postazione sul palco, gli ambienti acustici creati da Dario con immagini disegnate e animate al momento, e riprodotte in tempo reale sul fondale del palco.

A Pietrarsa con “ANEEMA – Songs in E/motion” Musica e Animazione si fanno arti complementari, e si intrecciano in una nuova sinestesia, moltiplicandosi l’un l’altra la potenza emotiva e narrativa. Un evento da non perdere al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

ANEEMA – Songs in E/motion: prezzi, orari e date

Quando: giovedì 2 giugno 2022 alle ore 21

giovedì 2 giugno 2022 alle ore 21 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: Il costo del biglietto è di € 8,00 + prevendita

Il costo del biglietto è di € 8,00 + prevendita Contatti e informazioni: 081472003– museopietrarsa@fondazionefs.it – Per assistere alla performance musicale è necessario rispettare le normative vigenti. Per tutta la durata dello spettacolo gli spettatori dovranno indossare la mascherina FFP2. Parcheggio convenzionato a pochi metri dall’ingresso. Museo di Pietrarsa

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.