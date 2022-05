Concerti e performances musicali gratuite in attesa del Campania Teatro Festival

Sta Arrivando il Campania Teatro Festival 2022 e inizia “Verso #Ctf22 – 7 Gradi” una interessante rassegna gratuita di Concerti in attesa della XV Edizione grande festival a cura di Massimiliano Sacchi

Il 10 giugno inizierà il Campania Teatro Festival 2022, il grande festival teatrale della Campania diretto da Ruggero Cappuccio che prevede quest’anno oltre 140 spettacoli internazionali e nazionali, che vanno dalla prosa alla danza, dalla musica alla letteratura e tanto altro, a Napoli e in altri splendidi luoghi della nostra regione a prezzi straordinari che raggiungono un massimo di 8 euro.

Ed in attesa dei grandi spettacoli la Fondazione Campania dei Festival, che organizza l’evento assieme alla Regione Campania, propone Verso #Ctf22 – 7 Gradi, sette incontri musicali gratuiti curati da Massimiliano Sacchi, in spazi simbolo della aggregazione sociale e culturale napoletana.

Verso #Ctf22 – 7 Gradi – il programma

Già svolti con successo venerdì 13 maggio l’incontro con il folk’n’roll dei Taraf de Funikular alla grande libreria The Spark Hub Creativo in Piazza Bovio e il coinvolgente show del 19 maggio della Bagarjia Orkestra al Quartiere Intelligente alle Scala Montesanto, 3 con uno spettacolo tra lo ska, lo swing e la musica popolare partenopea. Da non perdere gli altri cinque incontri.

Giovedì 26 maggio , ore 20.30, da The Spark Hub Creativo, Piazza Bovio, Giacomo Casaula e il suo teatro-canzone, frizzante alternanza tra monologhi di prosa e canzoni

, ore 20.30, da The Spark Hub Creativo, Piazza Bovio, Giacomo Casaula e il suo teatro-canzone, frizzante alternanza tra monologhi di prosa e canzoni Venerdì 27 maggio , ore 21.00 allo Slash Plus Via Vincenzo Gemito, 20 , ci sarà Totò Poetry Culture, progetto di “riattraversamento” delle poesie di Totò a opera di Gianni Valentino.

, ore 21.00 allo Slash Plus Via Vincenzo Gemito, 20 , ci sarà Totò Poetry Culture, progetto di “riattraversamento” delle poesie di Totò a opera di Gianni Valentino. Giovedì 2 giugno , ore 21,00 al Quartiere Intelligente alle Scala Montesanto, 3 la coinvolgente e elegante Uanema Swing Orchestra animerà la zona.

, ore 21,00 al Quartiere Intelligente alle Scala Montesanto, 3 la coinvolgente e elegante Uanema Swing Orchestra animerà la zona. Venerdì 3, giugno , ore 21,00 al Quartiere Intelligente alle Scala Montesanto, 3 ci sarà Radi Spina raffinato quartetto vocale che ha riportato alla ribalta le musiche tradizionali del sud Italia.

, ore 21,00 al Quartiere Intelligente alle Scala Montesanto, 3 ci sarà Radi Spina raffinato quartetto vocale che ha riportato alla ribalta le musiche tradizionali del sud Italia. Giovedì 9 giugno, ore 21,00, da IAV in Arte Vesuvio, Via Marino Turchi, 21, con Fiabe per rimettersi al mondo di Luca Iavarone, direttore creativo di Fanpage, ma anche musicista e comunicatore

E venerdì 10 giugno 2022 inizierà alla grande il Campania Teatro Festival con un grande spettacolo di Lina Sastri. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

Maggiori informazioni – Campania Teatro Festival 2022 – 7 gradi

