BaccalàRe la festa dedicata al baccalà sul Lungomare di Napoli: programma completo

Ph Facebook Baccalarè

Inizia venerdì 27 maggio 2022 la quinta edizione di BaccalàRe la grande kermesse dedicata a chi ama il baccalà. Una grande festa che segna il ritorno dei grandi eventi sullo splendido lungomare di Napoli con ben dieci giorni dedicati all’ottimo baccalà. Di seguito il programma completo e gli orari: tutte le sere ci sarà il Dj-Set

Da venerdì 27 maggio a domenica 5 giugno 2022 sul lungomare di Napoli si terrà la quinta edizione di BaccalàRe la grande kermesse dedicata esclusivamente a chi ama il baccalà.

10 giorni da non perdere tra alta cucina e ricette imperdibili ma ci saranno anche piatti semplici e accessibili a tutti per BaccalàRE, l’innovativa festa dello Street Food a Napoli. Una bella manifestazione all’insegna della cultura e della tradizione culinaria napoletana del baccalà, in tutte le sue forme.

Sul Lungomare di Napoli la grande area della festa

Grande successo per le edizioni precedenti, (l’ultima edizione del 2019 raggiunse i 200.000 visitatori), per BaccalaRè, che, con la sua quinta edizione, ci proporrà emozioni, suoni e sapori al gusto di baccalà.

Piatti semplici e accessibili a tutti ma anche alta cucina e ricette innovative sempre con lo squisito Baccalà, il buon merluzzo conservato sotto sale e poi essiccato che riscuote sempre più successo sia nella cucina napoletana che su tutte le tavole in Italia.

Nei 10 giorni della festa l’area della kermesse BaccalàRe sarà aperta dalle 18:00 alle 24:00. Nei giorni di Domenica 29 maggio, Giovedì 2 giugno e Domenica 5 giugno BaccalàRe aprirà dalle 12:00 alle 24:00. Tutti i giorni dalle 21 alle 24 ci sarà il Dj-Set e, in alcune sere anche l’Area Lounge Bar.

Programma della quinta Edizione di BaccalaRè 2022

Venerdì 27 Maggio

Ore 18.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 19.00: Attività Stand / Sponsor

Ore 20.00: Cerimonia inaugurale e saluti istituzionali

Ore 21.00-24.00: Dj-Set

Sabato 28 Maggio

Ore 18.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.00: AperiBaccalàRe – Area Lounge Bar

Ore 19.00: Show cooking ristoratori

Ore 21.00-24.00: Dj-Set

Domenica 29 Maggio

Ore 12.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 12.30: Corso di approccio al Vino – Corso di approccio alla birra, in collaborazione con A.I.S. “Associazione Italiana Sommelier”

Ore 13.30: Corso di approccio ai formaggi, in collaborazione con ONAF “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi”

Ore 15.00: Attività Stand / Sponsor

Ore 17.00: Interventi Istituzionali e Interviste

Ore 18.00: AperiBaccalàRe – Area Lounge Bar

Ore 19.00: Show cooking ristoratori

Ore 21.00-24.00: Dj-Set

Lunedì 30 Maggio

Ore 18.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.30: Degustazione e promozione del tartufo – per la valorizzazione del Settore Tartuficolo Campano, organizzato in collaborazione con la Regione Campania

Ore 21.00-24.00: Dj – Set Area Lounge Bar

Martedì 31 Maggio

Ore 18.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.00: Attività Stand / Sponsor

Ore 18.30: Degustazione e promozione del tartufo – per la valorizzazione del Settore Tartuficolo Campano, organizzato in collaborazione con la Regione Campania

00-24.00: Dj – Set Area Lounge Bar

Mercoledì 1 Giugno

Ore 18.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.00: Attività Stand / Sponsor

Ore 18.30: Whokshop: “IL BACCALA’ E LA DIETA MEDITERRANEA” – Biologi e Nutrizionisti a confronto

Ore 19.00: AperiBaccalàRe area Lounge Bar

00-24.00: Dj – Set Area Lounge Bar

Giovedì 2 Giugno

Ore 12.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 12.30: Corso di approccio al Vino – Corso di approccio alla birra, in collaborazione con A.I.S. “Associazione Italiana Sommelier”

Ore 13.30: Corso di approccio ai formaggi, in collaborazione con ONAF “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi”

Ore 14.00: Attività Stand / Sponsor

Ore 18.00: AperiBaccalàRe – Area Lounge Bar

Ore 19.30: Presentazione ristoratori

Ore 21.00-24.00: Dj-Set

Venerdì 3 Giugno

Ore 18.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.30: Corso di approccio al Vino – Corso di approccio alla birra, in collaborazione con A.I.S. “Associazione Italiana Sommelier “Associazione Italiana Sommelier”

Ore 19.30: Corso di approccio ai formaggi, in collaborazione con ONAF “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi”

Ore 21.00-24.00: Dj-Set

Sabato 4 Giugno

Ore 18.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 20.30: AperiBaccalàRe area Lounge Bar

Ore 21.30-24.00: Dj-Set

Domenica 5 Giugno

Ore 12.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 15.00: Attività Stand/Sponsor

Ore 18.00: AperiBaccalàRe area Lounge Bar

Ore 21.00-24.00: Dj-Set Area Lounge Bar

Maggiori Informazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.