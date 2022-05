Aperture domenicali straordinarie gratuite al Maschio Angiono

© Napoli da Vivere

Per tutto il Maggio dei Monumenti aperto e visitabile gratuitamente di domenica Castel Nuovo, conosciuto anche come Maschio Angioino grande e monumentale castello costruito alla fine del 1200 per volere di Carlo I d’Angiò

In occasione del “Maggio dei Monumenti” e cioè fino a domenica 12 giugno 2022 il Complesso Monumentale di Castel Nuovo a Napoli, conosciuto anche come Maschio Angioino sarà eccezionalmente aperto al pubblico anche la domenica e per la Festa della Repubblica (2 Giugno 2022), dalle ore 08:30 alle ore 14:00.In via straordinaria i visitatori potranno accedere gratuitamente, in maniera contingentata ma senza prenotazione, a tutti gli spazi attualmente visitabili, escluse le Gallerie del Museo Civico.

Il Maestoso Castel Nuovo di Napoli

Le aperture domenicali gratuite per il maggio dei Monumenti 2022, eccezionalmente senza prenotazione, sono una bella occasione per visitare il grande castello e complesso monumentale napoletano.

Castel Nuovo, conosciuto in tutto il mondo anche come Maschio Angioino, è il bellissimo castello cittadino che si trova nella centrale Piazza Municipio. Si potranno visitare, se aperte, il Cortile Monumentale, la Sala dei Baroni, il percorso archeologico ex Sala dell’Armeria e la Sala della Loggia con affaccio sugli arsenali di Castel Nuovo.

Del castello si potrà ammirare anche il bellissimo Arco di trionfo di Alfonso il Magnifico che si trova dopo il ponte levatoio e fa da ingresso al castello. Castel nuovo fu costruito alla fine del 1200 da Carlo I d’Angiò, su progetto dell’architetto Pierre de Chaule.

L’Arco di trionfo di Alfonso il Magnifico fu invece costruito successivamente, tra il 1453 e il 1468 per celebrare l’ingresso trionfale di Alfonso d’Aragona a Napoli il 26 febbraio 1443 e fu innalzato da diversi scultori che parteciparono, in più riprese, alla realizzazione dell’opera.

Come visitare il Castello negli altri giorni feriali

Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, l’accesso al complesso monumentale di Castel Nuovo avviene esclusivamente attraverso il sistema online di prenotazione che consente di evitare assembramenti o lunghe attese all’ingresso.

Castel Nuovo è normalmente aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 18:30. I visitatori possono scegliere tra 7 turni d’ingresso, ognuno per un numero massimo di 60 partecipanti, secondo i seguenti orari: 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.00. Il link per prenotarsi NEI GIORNI FERIALI è il seguente Comune di Napoli- Castel Nuovo

