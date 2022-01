Ritorna l’Amica Geniale: la 3° stagione in onda su RAI 1 a febbraio 2022

Note le date della terza serie dell’Amica Geniale, Storia di chi fugge e di chi resta che, dopo il grande successo delle prime due serie, arriverà su RAI 1 a inizio febbraio 2022. Anche questa terza serie è stata girata tra Caserta e in vari luoghi di Napoli

Inizia martedì 8 febbraio 2022 la terza e attesa serie della Amica Geniale tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Il via la settimana dopo il Festival di Sanremo con ben otto episodi, che vedremo in quattro serate, sempre il martedì su RAI 1 in prima serata, con l’ultima puntata che verrà trasmessa martedì 1 marzo 2022.

La terza serie de “L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta” avrà la regia di Daniele Luchetti, che ha sostituito Saverio Costanzo, ma le attrici principali sono sempre Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei ruoli di Lila e Lenù. La sceneggiatura sarà sempre a cura di Francesco Piccolo, Laura Paolucci e dello stesso Saverio Costanzo e c’è anche la consulenza di Elena Ferrante.

La storia delle due amiche Elena e Lila sarà un’altra travolgente serie sempre targata HBO-Rai Fiction e proseguirà nel racconto dell’amicizia tra le due donne diventate oramai adulte.

Elena e Lila: la storia della loro amicizia

Anche in questa terza serie ci sarà la voce narrante di Elena che racconta della sua “Amica Geniale”. Lenù andò via da Napoli e dal rione per studiare alla Normale di Pisa e, poi da laureata, si è sposata con il figlio di un famoso professore e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte della buona società.

Lila si è invece sposata presto, a soli sedici anni, ma poi ha lasciato il marito e la sua vita è completamente cambiata senza l’agiatezza dovuta al lavoro in salumeria e nel negozio di scarpe. E’ andata via di casa ed è costretta a fare l’operaia lavorando duramente per mantenere il suo figlio piccolo e vive in condizioni difficili.

La terza serie della storia della Ferrante è ambientata negli anni settanta, tra speranze, incertezze e tensioni raccontandoci di un legame tra le due donne, un po invecchiate, che rimane sempre molto forte: Elena cerca di capire se è realmente una scrittrice e Lila invece lotta per sopravvivere tra molestie e bassi salari. La trama della terza serie

Anche la terza serie girata a Caserta, a Napoli e nelle vicinanze

Molte delle riprese della terza serie dell’Amica Geniale sono state girate negli studi allestiti a Caserta nell’ex area industriale Saint Gobain di Marcianise dove, fin dalla prima serie, è stato ricostruito il rione Luzzatti di Gianturco. Il set si è poi adattato per le varie serie passando dagli anni ’50 agli anni ’70 ma conservando le sei palazzine e la chiesa voluti dalla Ferrante.

Le scene esterne di questa terza serie sono state girate a Napoli con vari set tra Piazza del Gesù e Piazza Dante, poi sul lungomare e in tanti altri luoghi della città.

Altre riprese in esterno sono state girate a Torre Annunziata, nella vecchia Real Fabbrica d’Armi Borbonica, conosciuta anche come Spolettificio e nelle strade vicine allo stabilimento militare.

Non sono mancate scene anche a Firenze, nel centro storico, tra Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce, Piazza Santissima Annunziata e in alcune location private.

La bella serie dell’Amica Geniale

