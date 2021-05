10 cose da fare a Napoli il 2 giugno 2021, la Festa della Repubblica

Tante cose da fare a Napoli mercoledì 2 giugno 2021: musei, parchi, visite guidate, spettacoli teatrali sempre in sicurezza

Tanti eventi in presenza sempre con la massima prudenza e rispettando le normative in vigore anche mercoledì 2 giugno 2021 tra parchi, musei aperti, visite guidate e spettacoli teatrali. Di seguito una serie di 10 eventi scelti tra i tanti disponibili

Spettacoli dal vivo di sera nelle Catacombe di San Gennaro a Napoli

Una serie di Spettacoli dal vivo del Nuovo Teatro Sanità si terranno nelle Catacombe di San Gennaro 2 giugno ore 20.00 – IL COLLOQUIO – progetto e regia di Eduardo Di Pietro – con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino ingresso 5 euro Spettacoli teatrali nelle Catacombe di San Gennaro

Troisi Poeta Massimo: a Castel dell’Ovo una mostra su Massimo Troisi

Costa solo 5 euro l’ingresso alla particolare esposizione che ci mostrerà un lato nuovo del grande Massimo Troisi con fotografie private, immagini d’archivio, locandine Una mostra organizzata dall’Istituto Luce-Cinecittà Troisi Poeta Massimo

Le visite guidate da non perdere che si terranno il 2 giugno a Napoli

Alcune visite guidate ai posti più belli di Napoli e nelle vicinanze che si terranno mercoledì 2 giugno da non perdere. 4 visite guidate per il 2 giugno

Living Dinosaurs la mostra più grande d’Europa alla Mostra d’Oltremare

A Napoli, da sabato 22 maggio al 31 agosto 2021 la mostra “Living Dinosaurs”, la mostra più grande d’Europa all’aperto Living Dinosaurs

In Tre Round: nel Museo di Pietrarsa spettacolo teatrale con Patrizio Oliva

Dal 28 maggio al 6 giugno 2021 nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro all’aperto del Museo di Pietrarsa si terrà In Tre Round, uno spettacolo teatrale con Patrizio Oliva In Tre Round

Visite guidate ai Giardini Pensili di Palazzo Reale di Napoli

Aperto alle visite lo splendido Palazzo Reale di Napoli con anche visite guidate al Giardino pensile si faranno ogni domenica. Visite guidate ai Giardini Pensili

Aperto il Museo Filangieri con biglietti speciali

Il Museo Filangieri di via Duomo aprirà il 2 giugno dalle 10,00 alle 14,00 per visitare un museo capolavoro nel centro della città a via Duomo Il Museo Filangieri.

Spettacoli teatrali sulle terrazze panoramiche di Castel dell’Ovo a Napoli

Il 2 giugno a Castel dell’Ovo una serie di performances artistiche e teatrali accessibili per prenotazione alle ore 10.00: Una Historia De Humor. I Farsanti Performance teatrali a Castel dell’Ovo

Claude Monet the Immersive Experience a Napoli

Dal 20 maggio al 20 ottobre la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con esperienza immersiva e realtà virtuale. Claude Monet a Napoli

Spettacoli teatrali dal vivo nei luoghi più belli di Napoli e della Campania

Dal 28 maggio al 6 giugno si terrà “Racconti per Ricominciare” festival diffuso di percorsi teatrali dal vivo nei luoghi più belli della Campania Racconti per Ricominciare

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata