4 visite guidate da non perdere a Napoli per il 2 giugno 2021

Mercoledì 2 giugno – Fusaro Walking passeggiata al tramonto sulle sponde del Lago Fusaro

Nella serata del 2 giugno ci sarà una passeggiata al tramonto da non perdere lungo le sponde del Lago Fusaro. Scopriremo insieme alle guide un luogo unico, ricco di storia e di leggenda, oggetto di visita da parte di illustri personaggi della cultura e della politica. La vicinanza al mare e la presenza di varie specie animali contribuiscono ad accrescerne la particolarità.

L’evento è curato da Morea Outdoor a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

: ore 19:30 – luogo comunicato alla prenotazione . Contributo : Adulti: 12 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 8 euro / Bambini fino ai 5 anni : Gratis

Mercoledì 2 giugno – Rione Sanità e Quartieri Spagnoli, visita guidata

Una bella passeggiata guidata alla scoperta di due quartieri di Napoli molto noti ma ancora poco turistici. La passeggiata inizierà con una visita alla Chiesa di Santa Maria della Sanità per poi passare a tante altre attrazioni come la casa di Totò dall’esterno, il vicolo della cultura, palazzo Sanfelice e palazzo dello Spagnolo. Poi si proseguirà poi verso i passando per la Pignasecca a caccia di murales e palazzi storici.

L’evento è curato da Morosofi Unusual Guided Tours a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

: mercoledì 2 giugno ore 10:30 – luogo comunicato alla prenotazione . Contributo : 15€ a persona

Mercoledì 2 Giugno – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

: L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio. Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

Mercoledì 2 giugno – Gauro Trekking alla scoperta del Monte Gauro

Una passeggiata che ci farà passare una bella mattinata alla scoperta di un percorso poco conosciuto ma molto interessante: il Monte Gauro, residuo di un imponente cratere dei Campi Flegrei di circa 10.000 anni fa. Ad impreziosire l’escursione saranno i magnifici colori primaverili della vegetazione locale, i ruderi dell’antico eremo di San Salvatore e il panorama mozzafiato sui golfi di Napoli e Pozzuoli.

L’evento è curato da Morea Outdoor a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

: ore 10:30 – luogo comunicato alla prenotazione . Contributo : Adulti: 15 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 8 euro

