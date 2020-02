Musei Gratis a Napoli e in Campania | Domenica 1 Marzo 2020

Musei statali gratuiti a Napoli e in Campania. Un’occasione eccezionale per ammirare tantissimi capolavori in città e in tutta la nostra regione e visitare tutti i musei e i parchi archeologici statali

Domenica 1 Marzo 2020, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero dei Beni culturali che prevede l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, da ottobre a marzo nei luoghi della cultura dello Stato.

Ingressi gratuiti in tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Di seguito troverete l’elenco dei tanti musei statali visitabili a Napoli e in Campania domenica 1 Marzo 2020.

Musei statali Gratis a Napoli domenica 1 Marzo 2020

L’elenco dei musei che parteciperanno all’iniziativa è gestito dal MiBACT. Le eventuali integrazioni e variazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero. Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai numeri indicati.

Vi segnaliamo anche che dal 1 febbraio 2020 ha riaperto al pubblico il Museo Duca di Martina a Napoli con il consueto orario. Nelle more che si completino i lavori di potatura e di messa in sicurezza degli alberi del Parco, l’apertura è limitata al solo museo con ingresso da Via Aniello Falcone, n. 171.

Di seguito alcuni musei aperti domenica 1 marzo 2020.

Castel Sant’Elmo – via Tito Angelini, 22 – Telefono: 0812294401

Museo del Novecento – via Tito Angelini, 22 – Telefono: 0812294401

Certosa di San Martino – largo San Martino, 5 – Telefono: 0812294541

Museo di San Martino– largo San Martino, 5 – Telefono: 0812294541

Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Piazza Museo Nazionale, 19 –Telefono: 0814422149– 0814422111

Museo della Ceramica Duca di Martina – via Cimarosa, 77 / via Aniello Falcone, 171 – Telefono: 0815788418

Museo e Parco di Capodimonte – via Miano 2 – Telefono: 0817499111– 081749915

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes – Riviera di Chiaia, 200 – Telefono: 0817612356– 081669675

Palazzo Reale di Napoli– Piazza del Plebiscito, 1 – Telefono: 0815808111 – 081400547

Villa Pignatelli – Riviera di Chiaia, 200 – Telefono: 0817612356

Altri luoghi d’arte aperti e mostre visitabili

Gratis al PAN di Napoli Le Anime di Partenope: i mille volti della città di Napoli

Dal 26 febbraio al 9 marzo 2019 al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli in Via dei Mille 60 una bella mostra dal titolo Le anime di Partenope che analizza il legame viscerale che unisce i napoletani alla propria città. In mostra le opere di giovani artisti partenopei che hanno espresso liberamente tramite la fotografia, l’illustrazione, la pittura, la scultura e la musica, la loro personale visione dei mille volti di Partenope, Le Anime di Partenope

Al MANN l’importante collezione permanente e altre grandi mostre

Oltre alle importanti collezioni permanenti al MANN si potrà vedere, fino al 31 maggio 2020 anche la particolare mostra Capire il Cambiamento Climatico una experience exhibition prodotta da OTM Company e Studeo Group, in collaborazione con National Geographic. Capire il Cambiamento Climatico Da non perdere anche Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo al MANN di Napoli fino al 9 marzo 2020 uno straordinario percorso espositivo che presenta circa 400 reperti, provenienti da grandi e prestigiose istituzioni italiane ed internazionali che ci mostreranno un volto nuovo del Mare Mediterraneo. Thalassa al MANN

Sotto il cielo e sopra la terra: le maestose opere di Nagasawa esposte a Palazzo Reale di Napoli

Una straordinaria mostra con le imponenti opere del grande artista giapponese Hidetoshi Nagasawa, sarà fino al 10 marzo 2020 a Palazzo Reale a Napoli. La mostra si intitola “Hidetoshi Nagasawa. Sotto il cielo e sopra la terra”. Nagasawa a Palazzo Reale di Napoli

Al Museo di Capodimonte in mostra “La grande Napoli Borbonica” a prezzo speciale

Nelle domeniche a ingresso gratuito costerà 6 euro vedere la bella mostra dal titolo Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica, a cura di Sylvain Bellenger, che ci racconterà la storia di Napoli capitale del Regno dal 700 all’800. Oltre 1000 oggetti nelle 18 stanze dell’Appartamento Reale tra porcellane di Capodimonte, costumi del San Carlo, strumenti del Conservatorio e tanto altro. Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica

Aperto gratuitamente anche a Palazzo Stigliano Zevallos

Aperto gratuitamente a Napoli domenica 1 Marzo 2020 anche lo splendido Palazzo Stigliano Zevallos a via Toledo, sede delle gallerie d’Italia di Intesa San Paolo, dalle 10 alle 20. un vero e proprio museo cittadino che presenta oltre 120 importanti opere, con tanti capolavori. Nello splendido museo di Banca Intesa è esposto anche l’ultimo capolavoro dipinto dal Caravaggio “Il martirio di Sant’orsola”. Sempre a Palazzo Zevallos fino al 19 aprile 2020 ci sarà una mostra molto particolare che metterà in relazione l’influenza che ha avuto la pittura di Caravaggio sulla pittura francese neoclassica di Jacques-Louis David. David e Caravaggio

Gladiatori combattenti: un nuovo magnifico affresco scoperto a Pompei

Pompei non finirà mai di stupirci. In questi giorni è stato annunciato un nuovo eccezionale ritrovamento effettuato a Pompei nell’area di cantiere della Regio V: un affresco eccezionale che riproduce la scena di un combattimento tra due gladiatori. I Gladiatori combattenti un affresco ritrovato

Ad Ercolano si potrà vedere una delle domus più belle: la casa del Bicentenario

Una delle domus più belle e sontuose di Ercolano è stata riaperta al pubblico dopo la chiusura del 1983 per dissesti di ordine strutturale. L’antica casa di Ercolano è detta del Bicentenario perché fu scoperta durante gli scavi del 1938 condotti dall’archeologo Amedeo Maiuri, a duecento anni esatti dai primi scavi effettuati dai Borbone nel 1738. Riaperta ad Ercolano la casa del Bicentenario

Gratis anche al Museo Madre di Napoli

Il museo Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, aderisce all’iniziativa ministeriale della Domenica al museo e consente l’ingresso gratuito nella prima domenica del mese.

Alcuni degli altri siti statali aperti in provincia di Napoli

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei Via Plinio, 4 Pompei

Parco archeologico di Pompei – Castello di Lettere via S. Nicola Castello Lettere

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale viale Villa Regina, 1 Boscoreale

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis Via dei Sepolcri -Torre Annunziata

Parco archeologico di Ercolano – corso Resina, 187 Ercolano

Parco archeologico di Ercolano – Teatro romano corso Resina. Ercolano –

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei Castello di Baia via Castello, 39

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia via Sella di Baia, 22

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico sommerso di Baia via Lucullo, 94

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco monumentale di Baia via Bellavista, 37

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli corso Terracciano, 75 Pozzuoli

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma Strada Provinciale Cuma-Licola Pozzuoli

Grotta Azzurra via grotta Azzurra – Anacapri

Certosa di San Giacomo via Certosa – Capri

Villa Jovis via Tiberio – Capri

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina Georges Vallet – Piano di Sorrento

Museo storico archeologico di Nola

Maggiori informazioni al Numero Verde del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 800 99 11 99 .

Elenco ufficiale del Ministero di tutti i Musei statali aperti in Campania