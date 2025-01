100 Nuove Opere al Mann di Napoli: al via la mostra “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito”

Ph Facebook Museo Archeologico di Napoli

Esposta al MANN una bellissima selezione di 100 opere tra acquerelli, gouaches, incisioni, fotografie d’epoca, copie ottocentesche dei più celebri bronzi antichi in una mostra che ci fa conoscere parte dei nuovi capolavori acquistati o donati al grande museo napoletano

Una nuova mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal titolo “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN, ci permette di ammirare 100 nuove opere che hanno, di recente, arricchito le già importanti collezioni del grande Museo napoletano.

Opere molto belle, acquistate o donate al MANN, tra cui una magnifica selezione tra acquerelli, gouaches, incisioni, fotografie d’epoca (con vedute delle sale del Museo e di Pompei), copie ottocentesche dei più celebri tra i nostri bronzi antichi.

Tutte opere che possiamo ammirare nella mostra “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN.

Una selezione di oltre 100 nuove opere che arricchiranno le importanti collezioni

In mostra la replica della statuetta pompeiana in bronzo del Narciso, di Vincenzo Gemito (1852–1929), “O’ scultore pazzo”, il grande acquerello settecentesco del romano Filippo Maria Giuntotardi (1768–1831) – con una delle più antiche vedute di Pompei (Porta Ercolano), ed anche 8 dei 23 disegni preparatori donati da Carlo Knight che permettono di ricostruire la storia de Le Antichità di Ercolano Esposte. Non mancano anche storiche foto (migliaia di positivi e duecento negativi su lastra) della donazione di Ernesto Bowinkel legate alla storia del Gran Tour di secoli fa.

Opere importanti per il Museo Nazionale, che nel 2027 compirà 250 anni, e che è custode di un patrimonio ricchissimo che lo colloca tra i primi, e più antichi, musei archeologici al mondo.

100 Capolavori al MANN: Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito

Quando: Dal [data di inizio evento] al [data di fine evento], aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30 (chiuso il martedì).

Dal [data di inizio evento] al [data di fine evento], aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30 (chiuso il martedì). Dove: Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Piazza Museo, 19, Napoli.

Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Piazza Museo, 19, Napoli. Biglietti: Ingresso a partire da €15. Riduzioni disponibili per studenti e over 65. Biglietti acquistabili online sul sito ufficiale del MANN o presso la biglietteria.

Maggiori informazioni: Visita il sito ufficiale del Museo Archeologico di Napoli o segui la pagina Facebook per aggiornamenti e dettagli sull'evento.

