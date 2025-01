Raccontare i cantieri: visite straordinarie ai cantieri di restauro di Pompei

© Napoli da Vivere

Riparte l’iniziativa “raccontare i cantieri” presso i siti del Parco archeologico di Pompei. Anche in questa edizione si potranno visitare i cantieri di valorizzazione e restauro in corso nel grande Parco archeologico di Pompei

Fino al 17 aprile 2025 torna l’iniziativa “Raccontare i cantieri” che consente la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico di Pompei. L’evento, alla sua quarta edizione, consentirà ogni giovedì alle ore 11, ai possessori della MyPompeii Card la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso.

L’iniziativa “Raccontare i cantieri” consentirà di conoscere 20 cantieri del sito di Pompei e del sito di Oplontis. Dalla Casa della Fontana Piccola allo Scavo IX-10, dalla Casa dell’Atrio all’Insula Occidentalis. E poi, ancora, le Terme del Foro, l’Insula Meridionalis, la Necropoli di Porta Stabia, l’Insula dei Casti Amanti, il cantiere di Civita Giuliana, la Casa di Leda, i Granai del Foro, la casa di Cesio Blando, la casa di Giulio Polibio a vari altri cantieri. Scarica la mappa dei cantieri

Visite ai cantieri assieme ad archeologi, architetti, restauratori e ingegneri: le date

Un’occasione unica per conoscere la delicata e al tempo stesso complessa attività di scavo, di messa in sicurezza, restauro e manutenzione, attraverso il racconto e la visione in diretta degli esperti sul campo, tanti archeologi, architetti, restauratori e ingegneri. Ma anche un’occasione di poter fruire in anteprima assoluta di dimore di eccezionale pregio e raffinatezza o di straordinaria condizione di ritrovamento. L’iniziativa è organizzata dall’ufficio Tecnico del Parco.

VISITE DI GENNAIO

09.01.2025 – Insula Meridionalis

16.01.2025 – Necropoli di Porta Stabia

16.01.2025 – Acque meteoriche San Paolino

23.01.2025 – Casti Amanti

30.01.2025 – Civita Giuliana

VISITE DI FEBBRAIO

06.02.2025 – Casa di Leda

13.02.2025 – Percorso paesaggistico extramoeniano

20.02.2025 – Insula Occidentalis

27.02.2025 – Granai del Foro

VISITE DI MARZO

06.03.2025 – Trebio Valente

13.03.2025 – Depositi di Porta Nola

20.03.2025 – Balcone Pensile

27.03.2025 – Casa di Adone Ferito

VISITE DI APRILE

03.04.2025 Casa del Labirinto

10.04.2025 Oplontis Scavio Via dei Sepolcri

17.04.2025 Restauro Domus Giulio Polibio

24.04.2025 Casa di Cesio Blando

Tutti i possessori della MyPompeii Card o i nuovi acquirenti potranno prenotare la visita prescelta, secondo il calendario, al seguente indirizzo mail: mypompeiicard@cultura.gov.it

Le prenotazioni dovranno pervenire almeno un giorno prima rispetto alla data prescelta, ed entro le ore 14.00. I gruppi di visitatori dovranno essere costituiti da un massimo di 20 persone per turno.

Quando : ogni giovedì alle ore 11, fino al 17 aprile 2025

: ogni giovedì alle ore 11, fino al 17 aprile 2025 Dove : Parco archeologico di Pompei e Oplontis, con visite a oltre 20 cantieri, tra cui la Casa della Fontana Piccola, l’Insula Meridionalis e le Terme del Foro

: Parco archeologico di Pompei e Oplontis, con visite a oltre 20 cantieri, tra cui la Casa della Fontana Piccola, l’Insula Meridionalis e le Terme del Foro Biglietti : Visite riservate ai possessori della MyPompeii Card (acquistabile anche su TickeOne ) ; prenotazione obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente all’indirizzo mypompeiicard@cultura.gov.it. Gruppi fino a 20 persone.

: Visite riservate ai possessori della MyPompeii Card (acquistabile anche su ; prenotazione obbligatoria entro le ore 14 del giorno precedente all’indirizzo mypompeiicard@cultura.gov.it. Gruppi fino a 20 persone. Maggiori informazioni: sul sito ufficiale del Parco archeologico di Pompei

