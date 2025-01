Alter Oculus: una straordinaria installazione artistica di Franz Cerami in Piazza Mercato a Napoli

Ph Facebook Cultura Comune di Napoli

Visite gratuite in piazza Mercato, presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, alla nuova e straordinaria installazione artistica di Franz Cerami. Una nuova opera dell’artista in città dopo il grande successo di quelle installate nell’ex Italsider a Bagnoli

Dal 1° al 21 gennaio 2025 a Napoli nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, riaperta da poco in città in piazza Mercato 228, si potrà ammirare gratuitamente “Alter Oculus”, l’installazione ideata e realizzata dall’artista Franz Cerami esclusivamente per la Chiesa di Santa Croce.

Anche questo progetto speciale è stato promosso e finanziato dal Comune di Napoli così come l’altro grande progetto concluso di recente, che ha avuto un grande successo di pubblico, che riguardava le visite gratuite notturne alle opere di Franz Cerami nell’ex Italsider con visite notturne sui bus City Sightseeing. Lighting Flowers

“Alter Oculus” trasforma la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

Una chiesa ristrutturata e riaperta da poco che diventa il teatro di una trasformazione simbolica. Le sue cornici vuote che prima ospitavano dipinti e storie, oggi si offrono come porte verso nuove visioni, dando vita a una narrazione inedita.

In questi spazi simbolo prende forma “Alter Oculus”, che riflette sul tema dello sguardo e della sua trasformazione. All’interno della chiesa le cornici si illuminano da ritratti animati, mentre una maestosa proiezione trasforma il soffitto della cupola in un luogo di convergenza tra la terra e il cielo, lo spazio fisico e l’immaginazione.

“Alter Oculus è un’esperienza del visibile-invisibile, volto a fornire nuova linfa alle relazioni tra artista, spettatore, opera d’arte e spazio urbano, in una sorta di impeto neo-rinascimentale di matrice contemporanea”

L’installazione artistica è visitabile liberamente dal 1° al 21 gennaio 2025, tutti i giorni dalle ore 16:00 alle ore 23:00.

