Colonne Sonore a Chiaia: La Musica del Grande Cinema con Omaggi a Morricone

Un viaggio emozionale tra le colonne sonore più amate della storia del cinema, nella suggestiva cornice della Chiesa Anglicana di Napoli.

Sabato 11 gennaio 2025, alle ore 18:30 nella Chiesa Anglicana, “Colonne Sonore a Chiaia” offrirà un tributo emozionante alle colonne sonore più celebri della storia del cinema, con un omaggio speciale al Maestro Ennio Morricone.

La particolare struttura della Chiesa Anglicana, situata in Via S. Pasquale, renderà l’esperienza ancora più memorabile. Le sue decorazioni e i pilastri storici saranno lo sfondo perfetto per un viaggio sonoro che unirà la grande musica del cinema alla straordinaria bellezza artistica del luogo. L’apertura straordinaria della chiesa, organizzata in collaborazione con NOMEA, offre una rara opportunità per vivere un’esperienza unica.

Il concerto vedrà protagonisti tre eccezionali musicisti campani: Guido Esposito al violino, Raffaele Sorrentino al violoncello e Sossio Noviello al pianoforte. Il trio, con la loro sensibilità artistica, guiderà il pubblico in un viaggio emozionale attraverso le melodie che hanno fatto la storia del cinema. Le composizioni del Maestro Ennio Morricone, tra cui brani tratti da “C’era una volta in America” e “Nuovo Cinema Paradiso”, risuoneranno nelle navate della chiesa, regalando un’esperienza sonora e visiva di rara intensità.

Con posti limitati e un costo contenuto di 15 euro, questo concerto rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica e cinema. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni, rendendo l’evento accessibile anche alle famiglie. Per partecipare, è necessario prenotare tramite messaggio WhatsApp al numero 3756139180. L’apertura della biglietteria è prevista per le 17:45, mentre il concerto inizierà puntualmente alle 18:30.

La Chiesa Anglicana è facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza della fermata Piazza Amedeo della Linea Metro 2. Inoltre, nei dintorni sono presenti diversi parcheggi privati, rendendo agevole l’arrivo in auto. L’organizzazione è curata da NOMEA, un brand internazionale con sedi a Napoli, Madrid e Tirana, che da anni promuove eventi culturali di alto livello.

Colonne Sonore a Chiaia: come partecipare

