“O Nata Lux”: Concerto Gratuito di Polifonia a Napoli il 5 Gennaio 2025

Due grandi cori nella notte dell’Epifania per O Nata Lux Luci e suoni della Polifonia con il Coro Polifonico di San Gimignano e l’ Ensemble Vocale La Vaga Aurora nella Basilica di S. Giorgio Maggiore di Napoli

Un bel concerto gratuito da non perdere a Napoli il 5 Gennaio 2025 alle ore 19,30. Nella splendida Basilica di San Giorgio Maggiore le armonie del Coro Polifonico di San Gimignano illumineranno la notte dell’Epifania con un concerto dedicato alla natività comprendente musiche antiche e contemporanee.

Il coro toscano, diretto dal maestro Antonio Morelli, ha scelto di terminare così i festeggiamenti per i suoi 30 anni di attività, chiudendo un intenso anno di concerti con una tappa nella città partenopea, dove i cantori si riuniranno, nel finale dell’esibizione, ai componenti dell’Ensemble Vocale La Vaga Aurora, formazione napoletana diretta dal maestro Rosario Peluso.

Un grande concerto “a cappella” nella notte dell’Epifania

Nel programma del concerto, eseguito rigorosamente a cappella, senza cioè il supporto di strumenti musicali, figurano splendidi brani della polifonia antica, come il Salve Regina di Josquin Desprez e O Nata Lux, brano che dà il titolo al concerto, eseguito in doppia versione: quella cinquecentesca, scritta da Thomas Tallis, e quella moderna di Morten Lauridsen. Non mancheranno anche pagine di Palestrina e di altri maestri del passato e del presente, come Peter Philips, Javier Busto e John Tavener.

Il concerto si divide in due parti distinte; la prima dedicata alla polifonia antica e la seconda rivolta agli autori contemporanei, alla fine della quale verranno eseguiti a cori riuniti gli ultimi due brani, così da suggellare con un abbraccio di suoni ed armonie la fine delle festività natalizie.

Estremamente suggestiva la location del concerto, che contiene preziosi tesori d’arte, tra cui un dipinto nascosto, che sarà mostrato al pubblico qualche minuto prima dell’inizio dell’evento dai religiosi cui è affidata la basilica.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

NATA LUX – LUCI E SUONI DELLA POLIFONIA – Coro Polifonico di San Gimignano – Ensemble Vocale La Vaga Aurora

5 Gennaio 2025 ore 19,30 – Basilica di San Giorgio Maggiore – Via Duomo 237/A – Napoli

