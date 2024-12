Ritorna il Presepe Vivente nella Valle Lavatoio a Pimonte, sui Monti Lattari (NA)

Un percorso di circa 1 km tra la natura, le capanne di legno e le grotte naturali che si animeranno per il Presepe Vivente con tanti figuranti a Pimonte tra gli straordinari Monti Lattari

Anche quest’anno, nel suggestivo scenario della Valle Lavatoio a Pimonte, in provincia di Napoli , si terrà il Presepe Vivente di Pimonte, che torna per la sua 31°edizione, e che è sempre uno degli eventi di punta del calendario natalizio promosso e patrocinato dal Comune di Pimonte. Una storica tradizione che riunisce tutta la comunità in un ambiente molto suggestivo tra i boschi dei Monti Lattari ma anche un’eccezionale esperienza natalizia riconosciuta in tutta la Campania.

Il Presepe Vivente di Pimonte si terrà vita nella suggestiva atmosfera di Valle Lavatoio nei giorni del 22, 26 e 28 Dicembre 2024 per poi tornare il 4,5 e 6 Gennaio 2025 dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Un suggestivo percorso tra la natura della Valle Lavatoio per un bellissimo presepe vivente

Anche per questa 31edizione il Presepe Vivente di Pimonte si tiene grazie a tanti figuranti, gente di Pimonte che si presta volentieri a partecipare a questa bella rappresentazione che si svolge tra i loro straordinari Monti Lattari su un percorso di circa 1 km tra la natura, le capanne di legno e le grotte naturali che si animeranno per il Presepe Vivente.

Al Presepe Vivente ci saranno una serie di capanne lungo i sentieri, dove verranno presentate varie scene, in cui vengono coinvolte le comparse, derivanti dalla tradizione presepiale napoletana del ‘700, e vengono rappresentati diversi mestieri del passato.

I tanti figuranti saranno in costume da artigiani, pastori, soldati, re magi che ci faranno rivivere il “miracolo” di duemila anni fa. Il Presepe Vivente di Pimonte è realizzato con la collaborazione di varie associazioni e la partecipazione di volontari che hanno pure contribuito alla costruzione di un percorso presepiale molto scenografico tra casette di legno e grotte naturali lungo la splendida natura della Valle del Lavatoio.

Presepe Vivente a Pimonte sui Monti Lattari: Prezzi, Orari e Date

Quando: 22, 26 e 28 Dicembre 2024 e poi il 4,5 e 6 Gennaio 2025 dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Dove: Valle del Lavatoio – Pimonte (NA) Prezzo biglietto: Ticket Ingresso 4,00€ Gratuito per bambini fino a 2 anni – disponibile anche un menù degustazione con Primo o secondo, zeppola e bibita (bottiglia d’acqua o bicchiere di vino) Acquistabile alla cassa o direttamente all’area ristoro. Contatti e informazioni:



