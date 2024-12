Brick Live Napoli all’Arena Flegrea Indoor con milioni di mattoncini colorati

© Foto di Jason Sung su Unsplash

L’evento internazionale per grandi e piccoli con milioni di matto n cini della Lego disponibili in un grande spazio di oltre 3000 metri quadri e tante altre sorprese

Dal 6 Dicembre 2024 al 2 Febbraio 2025 torna Brick Live Napoli all’Arena Flegrea Indoor all’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli, un bell’evento per i bambini ma anche per tutta la famiglia. Disponibili milioni di mattoncini Lego, e tanto altro, in oltre 3000 metri quadri al coperto per giocare e divertirsi con tutta la famiglia.

Brick Live è il gioco che libera fantasia e creatività, in un grande ambiente colorato con milioni di pezzi disponibili per divertirsi in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove ogni partecipante, grande o piccolo, potrà liberare l’artista che in lui.

Per più di due mesi, compreso il periodo natalizio, Brick Live, il mondo della Lego sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 -13:00 e 15:00 – 20:00 e i festivi e weekend 10:00 – 20:00 (con aperture speciali nei giorni natalizi) per trascorrere tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo.

Brick Live Napoli: il mondo della Lego a Napoli alla Arena Flegrea

Brick Live è il gioco che appassiona tutte le generazioni. I visitatori potranno tuffarsi in un milione di mattoncini Lego e divertirsi con tutta la famiglia, in uno spazio di oltre 3000 metri quadri al coperto. Per questa speciale edizione natalizia a Napoli ci saranno tante aree interattive a tema Lego: sculture di animali marini, 5 piscine di mattoncini, Minecraft Area, piste per le macchinine e un’area graffiti Lego.

Il dettaglio degli orari d’ingresso è il seguente:

tutti i giorni 10:00 -13:00 e 15:00 – 20:00

festivi e weekend 10:00 – 20:00

25 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025 15:00 – 20:00

31 dicembre 10:00 -17:00

chiusura straordinaria 24 dicembre.

I biglietti partono da 12 € ma ci sono molte agevolazioni e riduzioni per famiglie, gruppi, scuole e over 65 e under 12 .

Vi ricordiamo che oltre a “Brick Live” all’Arena Flegrea Indoor c’è anche fino al 4 maggio 2025 la bella mostra “The World of Banksy – The Immersive Experience“. Un viaggio emozionante nella street art del grane artista inglese

