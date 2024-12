Gran Ballo a Corte in abiti d’Epoca nella Reggia di Caserta: ingresso a 5 € e visite agli Appartamenti

© Napoli da Vivere

La magia della Reggia di sera a soli 5 euro con un gran ballo a Corte in abiti d’epoca, visite agli appartamenti reali, alla Cappella Palatina, alla mostra Metawork con le opere di Michelangelo Pistoletto e tanto altro

Proseguono le aperture serali alla Reggia di Caserta a 5 euro con tanti eventi. Venerdì 20 dicembre 2024 una nuova apertura serale fino alle 23,15 con ingressi a 5 euro e tante iniziative da non perdere. In particolare, il 20 dicembre la Reggia di Caserta sarà aperta fino a sera, rievocando le atmosfere della corte borbonica con il Gran Ballo a Corte e con tanto altro. In particolare il 20 dicembre:

Dalle ore 17 si pagherà l’ingresso 5 euro:

Il Palazzo reale sarà eccezionalmente aperto fino alle 23.15, con ultimo ingresso alle 22.

sarà eccezionalmente aperto fino alle 23.15, con ultimo ingresso alle 22. Saranno visitabili gli Appartamenti reali, la Cappella Palatina e la mostra “ Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta”.

Dalle 20 ci sarà il Gran Ballo a Corte con danzatori in abiti d’epoca ottocenteschi che animeranno il Vestibolo superiore. Ci sarà un primo spettacolo alle 20 e un secondo alle 21, con musiche d’epoca come la marcia di Mendelssohn, dei valzer, della contradanza, della marcia e del Galop finale dell’ouverture del Guglielmo Tell.

con danzatori in abiti d’epoca ottocenteschi che animeranno il Vestibolo superiore. Ci sarà un primo spettacolo alle 20 e un secondo alle 21, con musiche d’epoca come la marcia di Mendelssohn, dei valzer, della contradanza, della marcia e del Galop finale dell’ouverture del Guglielmo Tell. Saranno visitabili in via eccezionale di sera gli Appartamenti reali : dalle anticamere alle Sale Vanvitelli per giungere ai maestosi saloni dell’Ottocento; dalla Sala del Consiglio, passando per le retrostanze, alla Camera da letto e alle anticamere di Gioacchino Murat e di re Francesco; dalle Sale delle Stagioni al boudoir di Maria Carolina per giungere alla Biblioteca Palatina.

: dalle anticamere alle Sale Vanvitelli per giungere ai maestosi saloni dell’Ottocento; dalla Sala del Consiglio, passando per le retrostanze, alla Camera da letto e alle anticamere di Gioacchino Murat e di re Francesco; dalle Sale delle Stagioni al boudoir di Maria Carolina per giungere alla Biblioteca Palatina. Disponibili anche visite al Presepe, con le sue centinaia di rappresentazioni di episodi di vita quotidiana del Settecento e dell’Ottocento e l’animazione sulla volta che porterà lo spettatore nei villaggi e nei mercati del tempo.

con le sue centinaia di rappresentazioni di episodi di vita quotidiana del Settecento e dell’Ottocento e l’animazione sulla volta che porterà lo spettatore nei villaggi e nei mercati del tempo. Aperta anche la Sala Lucio Ameli o, situata alla fine del percorso degli Appartamenti reali, con il nuovo allestimento dedicato al gallerista napoletano.

o, situata alla fine del percorso degli Appartamenti reali, con il nuovo allestimento dedicato al gallerista napoletano. Sarà visitabile la mostra “ Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta “ con l’energia, il colore, i riflessi e la luce del grande artista attraverso le sessanta opere esposte nelle sale della Gran Galleria a cui si potrà accedere dalla Cappella palatina e dal III cortile del Palazzo reale, con ultimo ingresso alle 21.45

“ con l’energia, il colore, i riflessi e la luce del grande artista attraverso le sessanta opere esposte nelle sale della Gran Galleria a cui si potrà accedere dalla Cappella palatina e dal III cortile del Palazzo reale, con ultimo ingresso alle 21.45 Fino alle 22.30 sarà possibile, inoltre, brindare alle Feste e gustare un delizioso tagliere di formaggi e salumi del territorio alla caffetteria del Museo gestita dal Consorzio Daman (costo non incluso nel biglietto/abbonamento).

Per la serata speciale i biglietti di ingresso saranno disponibili online e in biglietteria da venerdì 13 dicembre. Dalle ore 17.00 il costo del titolo di accesso per gli Appartamenti Reali è di 5 euro. La partecipazione a tutte le iniziative rientra nel costo ordinario del biglietto/abbonamento al Museo. Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.