Apertura serale straordinaria della Reggia di Caserta a soli 5 euro

Serata straordinaria alla Reggia di Caserta con Ingresso a 5 € per l’inaugurazione di una nuova sala dedicata a Lucio D’Amelio.

Sabato 23 novembre 2024 alla Reggia di Caserta ci sarà un’apertura serale straordinaria a 5 euro degli Appartamenti reali per l’inaugurazione dell’allestimento della Sala Lucio Amelio dedicata al creatore della grande collezione Terrae Motus, in occasione della ricorrenza dell’anniversario del tragico terremoto del 1980.

Un omaggio al grande gallerista napoletano che donò alla Reggia e al Ministero della Cultura la straordinaria collezione Terrae Motus con le opere dei grandi artisti contemporanei realizzate in occasione del terribile sisma. Il Palazzo reale della Reggia di Caserta il 23 novembre sarà aperto fino alle 22.30, con ultimo ingresso al piano reale alle 21.30. Saranno aperti gli Appartamenti reali e la Cappella Palatina. Chiusi il Parco reale, il Giardino Inglese, il Teatro di Corte e la Gran Galleria.

Biglietti online per l'apertura straordinaria alla Reggia di Caserta Non perdere l'apertura serale straordinaria della Reggia di Caserta il 23 novembre 2024! Ingresso a 5€ per visitare gli Appartamenti Reali e celebrare l'inaugurazione della Sala Lucio Amelio.

Inaugurazione del nuovo allestimento della Sala Lucio Amelio

Alle 19 l’inaugurazione della Sala Lucio Amelio posta alla fine del percorso museale degli Appartamenti reali, che è un tributo a uno dei protagonisti della storia della Reggia di Caserta. Il nuovo allestimento sfrutta le potenzialità del digitale per completare l’esperienza di fruizione dell’importantissima collezione d’arte contemporanea Terrae Motus esposta nelle sale del Museo.

Lucio Amelio, indiscusso protagonista della scena dell’arte contemporanea nazionale, all’indomani del terremoto che il 23 novembre 1980 chiamò a raccolta grandi artisti dell’epoca per trasformare la distruzione in forza creatrice. Dall’adesione al suo progetto nacque la collezione “Terrae Motus” che nel 1993, per volontà testamentaria del gallerista, è stata donata alla Reggia di Caserta.

Oggi la collezione con le 72 grandi opere è esposta negli Appartamenti reali: tra le straordinarie opere “Fate presto” di Andy Warhol, “Italia porta” di Luciano Fabro, “Sussulto” di Mario Schifano, “Terrae Motus” di Mario Merz, “L’altra figura” di Giulio Paolini, “Re uccisi al decadere della forza” di Mimmo Paladino, “Als ob… ’84-I” di Emilio Vedova”, e tanti grandi capolavori dell’arte contemporanea.

Apertura Straordinaria alla Reggia di Caserta: Sala Lucio Amelio e Terrae Motus

Quando: Sabato 23 novembre 2024, dalle 19:00 alle 22:30 (ultimo ingresso ore 21:30).

Sabato 23 novembre 2024, dalle 19:00 alle 22:30 (ultimo ingresso ore 21:30). Dove: Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, Caserta.

Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone, Caserta. Biglietti: Costo 5€, disponibili su TicketOne (+1€ prevendita) o in biglietteria.

Costo 5€, disponibili su (+1€ prevendita) o in biglietteria. Maggiori informazioni: Visita il sito ufficiale della Reggia di Caserta per dettagli e prenotazioni.

