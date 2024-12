Second Woman, Spettacolo di 24 ore gratis a Palazzo Reale per il Campania Teatro Festival

© Napoli da Vivere

Chiude alla grande il Campania Teatro Festival con “Second woman” uno spettacolo che sarà ripetuto per 24 ore al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli con ingresso gratuito. Si inizia alle 18 del giorno 14 dicembre e dopo 2 ore ci saranno dodici repliche fino alle 18 del giorno successivo

“Second woman” è uno lo spettacolo speciale di Nat Randall e Anna Breckon che il Campania Teatro Festival propone dalle ore 18 di sabato 14 dicembre alle ore 18 di domenica 15 dicembre 2024 al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli.

Un evento particolare il cui ruolo principale è affidato ad Euridice Axen, che reciterà recita la stessa scena per 100 volte con altrettanti attori non professionisti e alcuni ospiti a sorpresa per 24 ore di fila. Un particolarissimo schema drammaturgico per “Second woman” che è ispirato a “Opening night” , il famoso film di John Cassavetes del 1977.

Uno spettacolo particolare che chiude la stagione invernale del Campania Teatro Festival

Una trama semplice in cui Virginia attende in una stanza la visita di Marty, con il quale in precedenza ha litigato. Lui arriva, si scusa per la sua reazione precedente, bevono un drink, lei gli chiede rassicurazioni, ballano. Lui se ne va, lei riordina, resetta la musica, si siede ad aspettare il prossimo ragazzo. Ci saranno 100 protagonisti, scelti tra gli oltre 200 che partecipato alla selezione delle due registe australiane ma, con loro saliranno sulle scene tra gli altri, anche un olimpionico, un famoso comico, un attore molto amato dal pubblico e un celebre imitatore.

L’ingresso è gratuito, ma su prenotazione obbligatoria per la fascia oraria selezionata. La prima è quella delle 18 del giorno 14 dicembre, la dodicesima e ultima è in programma alle 16 del 15 dicembre. Ogni blocco avrà dunque la durata di 2 ore. Coproduzione della Fondazione Campania dei Festival. “The second woman” è lo spettacolo di chiusura della diciassettesima edizione del Campania Teatro Festival

