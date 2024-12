A Christmas Carol: concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie d’Italia a Napoli

Tanti concerti gratuiti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli si terranno per tutto il periodo natalizio alle Gallerie d’Italia, a Palazzo Piacentini, sede del Banco di Napoli a via Toledo.

Fino ai 4 gennaio 2025 ritorna a Napoli “E’ aperto a tutti quanti: A Christmas Carol”, la bella rassegna di concerti gratuiti, in versione natalizia, in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli che si terranno alle Gallerie d’Italia di Napoli, i Musei di Intesa Sanpaolo, nella nuova sede di Palazzo Piacentini, sede del Banco di Napoli, a Via Toledo, 177.

Per questa edizione natalizia ci saranno circa 20 concerti dello storico Conservatorio napoletano ad ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Previsto un particolare programma che propone un vasto repertorio per tutti i gusti.

Una rassegna natalizia gratuita da non perdere: le date

Ecco le date dei concerti con i musicisti: per il programma dei brani che verranno eseguiti consultare il programma completo nel link finale

Domenica 8 dicembre 2024 ore 13.30 – San Pietro a Majella Trombone Ensemble Nicola Ferro (NF), direttore e solista Michele Raiola (MR)

– San Pietro a Majella Trombone Ensemble Nicola Ferro (NF), direttore e solista Michele Raiola (MR) Martedì 10 dicembre 2024 ore 13.30 – Chiara Bileci (CB) – Alessia Rosa d’Abruzzo (ARdA) – Yuliana Pylypiuk (YP) – Chiara Ricigliano (CR), soprani Greta De Santis (GDS), mezzosoprano Livio De Luca, pianoforte

– Chiara Bileci (CB) – Alessia Rosa d’Abruzzo (ARdA) – Yuliana Pylypiuk (YP) – Chiara Ricigliano (CR), soprani Greta De Santis (GDS), mezzosoprano Livio De Luca, pianoforte Mercoledì 11 dicembre 2024 ore 17.00 Francesco Attore – Francesca Polito – Samantha Gargiulo – Rocco Crispino, ‑

Francesco Attore – Francesca Polito – Samantha Gargiulo – Rocco Crispino, ‑ Giovedì 12 dicembre 2024 ore 13.30 Emiliano Sorrentino, pianoforte

Emiliano Sorrentino, pianoforte Venerdì 13 dicembre 2024 ore 17.00 Duæ Siciliæ Sax Ensemble Stefano Perez – Gaetano Rizzo, sax soprano Luigi Alberto – Corrado Calleri – Sara Denaro – Serena Pecoraro – Adriana Silluzio – Laura Sorrentino – Giovanni Trinchillo, sax alto Giuseppe Gibilisco – Marco Nero – Daniele Peligra, sax tenore Lorenzo Esposito – Corrado Ferla – Luca Mozzillo, sax baritono Mario Moccero, sax basso Gianfranco Brundo, direttore

Duæ Siciliæ Sax Ensemble Stefano Perez – Gaetano Rizzo, sax soprano Luigi Alberto – Corrado Calleri – Sara Denaro – Serena Pecoraro – Adriana Silluzio – Laura Sorrentino – Giovanni Trinchillo, sax alto Giuseppe Gibilisco – Marco Nero – Daniele Peligra, sax tenore Lorenzo Esposito – Corrado Ferla – Luca Mozzillo, sax baritono Mario Moccero, sax basso Gianfranco Brundo, direttore Sabato 14 dicembre 2024 ore 13.30 – Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo Luigi Del Prete, pianoforte Stefania Rinaldi, direttore Vladimir Fëdorovič Vavilov

– Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo Luigi Del Prete, pianoforte Stefania Rinaldi, direttore Vladimir Fëdorovič Vavilov Martedì 17 dicembre 2024 ore 13.30 – Maria Claudia Rizzo, violino Matteo Introna, viola Anna Rizzo, pianoforte

– Maria Claudia Rizzo, violino Matteo Introna, viola Anna Rizzo, pianoforte Mercoledì 18 dicembre 2024 ore 17.00 – Antonio Coccia, voce e voce recitante Coro di voci bianche del Conservatorio San Pietro a Majella Carlo Mormile, direttore del coro Luigi Lombardi, pianista Piera Di Bella, direttore

– Antonio Coccia, voce e voce recitante Coro di voci bianche del Conservatorio San Pietro a Majella Carlo Mormile, direttore del coro Luigi Lombardi, pianista Piera Di Bella, direttore Giovedì 19 dicembre 2024 ore 13.30 – Davide Checchia, chitarra

– Davide Checchia, chitarra Venerdì 20 dicembre 2024 ore 17.00 – Zoe Lardaro, clarinetto Daniele Michelini, pianoforte

Zoe Lardaro, clarinetto Daniele Michelini, pianoforte Sabato 21 dicembre 2024 ore 13.30 – Da Napoli al Natale, passando per una favola… Sara Iorio, voce narrante Ensemble di fiati del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli

– Da Napoli al Natale, passando per una favola… Sara Iorio, voce narrante Ensemble di fiati del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli Martedì 24 dicembre 2024 ore 13.30 – We Wish You a Merry Christmas San Pietro a Majella Singers Francesco Capozzi, pianoforte

– We Wish You a Merry Christmas San Pietro a Majella Singers Francesco Capozzi, pianoforte Giovedì 26 dicembre 2024 ore 13.30 – Rossella Caldara, voce Sara Stanco, voce Fabrizio di Vaio, tromba Matteo Errico, basso Giovanni Pagliaro, pianoforte

– Rossella Caldara, voce Sara Stanco, voce Fabrizio di Vaio, tromba Matteo Errico, basso Giovanni Pagliaro, pianoforte Venerdì 27 dicembre 2024 ore 17.00 – Vittoria Arcione, chitarra

– Vittoria Arcione, chitarra Sabato 28 dicembre 2024 ore 13.30 – Demetra Arnone (DA) – Sara Di Fusco (SDF) – Isabella Fiore (IF) – Francesca Fiorillo (FF) – Emila Illiano (EI) – Monica Patricelli (MP) – Isabella Fiore Ricco Galluzzo (IFRG) – Giorgia Santini (GS) – Martina Savarese (MS), soprani Lucrezia Ianieri (LI) – Valentina Pernozzoli (VP), mezzosoprani Antonio Di Caterino (ADC), tenori Davide Chiodo (DC), baritono da definire

– Demetra Arnone (DA) – Sara Di Fusco (SDF) – Isabella Fiore (IF) – Francesca Fiorillo (FF) – Emila Illiano (EI) – Monica Patricelli (MP) – Isabella Fiore Ricco Galluzzo (IFRG) – Giorgia Santini (GS) – Martina Savarese (MS), soprani Lucrezia Ianieri (LI) – Valentina Pernozzoli (VP), mezzosoprani Antonio Di Caterino (ADC), tenori Davide Chiodo (DC), baritono da definire Martedì 31 dicembre 2024 ore 13.30 – Francesco Marchese, pianoforte

– Francesco Marchese, pianoforte Mercoledì 1 gennaio 2025 ore 13.30 Giancarlo Cascino (GC) – Federico Perna (FP), contrabassi da definire, pianoforte Giovanni Bottesini

Giancarlo Cascino (GC) – Federico Perna (FP), contrabassi da definire, pianoforte Giovanni Bottesini Giovedì 2 gennaio 2025 ore 13.30 – Riti Barra, pianoforte

– Riti Barra, pianoforte Venerdì 3 gennaio 2025 ore 17.00 – Carmen Caputo – Maddalena Di Foggia – Fabiana Fabozzi – Antonella Iaccarino – Leandra Luce Stabile, soprani Kevin Catone, sopranista Agostino Mirimao, pianoforte

– Carmen Caputo – Maddalena Di Foggia – Fabiana Fabozzi – Antonella Iaccarino – Leandra Luce Stabile, soprani Kevin Catone, sopranista Agostino Mirimao, pianoforte Sabato 4 gennaio 2025 ore 13.30 – Jazz behind a Camera Gabriella Romano, voce Samuele Desiato, tromba Giovanni Battinelli, pianoforte Emanuele Zuppaldi, bass

Programma completo – A Christmas Carol

Maggiori informazioni – Gallerie d’Italia Napoli –

