Gli straordinari viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express tra borghi e tradizioni locali

Per tutto il mese di dicembre 2024 si terranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express che ci consentiranno di conoscere zone bellissime dell’avellinese viaggiando su treni d’epoca anche in occasione di feste ed eventi che si svolgono nella verde Irpinia

Anche in tutti i weekend di dicembre 2024 si terranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. I treni partono dalla stazione di Avellino e raggiungono alcune delle località più suggestive della provincia rientrando poi nel capoluogo.

L’Irpinia Express è un treno storico che, grazie ad un accordo tra Regione Campania e Fondazione FS, permette di compiere straordinari viaggi su treni d’epoca sulla tratta Avellino-Rocchetta Sant’Antonio ogni volta alla scoperta di nuovi affascinanti borghi attraversati dalla linea ferroviaria. Gli eventi sono gestiti dall’Associazione InLocoMotivi e consentono di conoscere zone bellissime dell’Irpinia viaggiando su treni storici. Info sulla pagina facebook ufficiale

I viaggi sull’Irpinia Express avvengono a bordo delle storiche automotrici ALN 668 in livrea originale (in particolare la n. 1882) e con gli interni in velluto appositamente revampizzati.

Le 5 corse di dicembre 2024 sull’Irpinia Express a pochi euro

Cinque weekend e cinque itinerari in treno storico per dicembre 2024 tra le bellezze architettoniche, paesaggistiche e gastronomiche irpine, anche in occasione di importanti eventi del territorio. Il treno vi porterà in giro per l’Irpinia alla scoperta di veri tesori e luoghi stupendi dell’Irpinia.

I viaggi di dicembre 2024 tra le bellezze dell’Irpinia

I viaggi dei dicembre dell’Irpinia Express sono i seguenti:

1 dicembre Avellino – Calitri

7 dicembre Avellino – Lioni (in occasione dei Riti del Fuoco) con rientro alle 3,20 del giorno 8

15 dicembre Avellino – Gesualdo

22 dicembre Avellino – Taurasi

29 dicembre Avellino – Caposele (tratta ferroviaria Avellino/Lioni)

Salvo treni speciali in linea di massima il biglietto per adulti, andata e ritorno, costa tra i 10/15€ – Il biglietto è al 50% per ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti, andata e ritorno – Biglietto gratuito per i bambini dai 0 ai 4 anni (è comunque necessario prenotare il biglietto gratuito per assicurarsi il posto a sedere)

