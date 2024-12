Aperture straordinarie Notturne a 3 € di Villa Pignatelli a Napoli

Apertura straordinaria serale a Napoli anche di Villa Pignatelli, oltre che di Palazzo Reale, per un “sabato da Re”. La magia di due grandi complessi monumentali di notte a Napoli

Sabato 7 dicembre 2024 sarà straordinariamente aperta al pubblico di notte la bellissima Villa Pignatelli e il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes dalle ore 19.30 alle ore 23.30 con ultimo ingresso alle 22.30 al costo di soli 3,00 euro (escluse agevolazioni e gratuità previste per legge).

Le aperture notturne saranno effettuate nei giorni di sabato 7 e 21 dicembre 2024 e anche sabato 4 gennaio 2025 sempre con gli stessi orari e condizioni.

Il Museo di Villa Pignatelli è passato di recente alla direzione del Palazzo Reale di Napoli e per le date del 7 e 21 dicembre e per il 4 gennaio ci sarà anche l’evento “Un Sabato da RE a Palazzo Reale” con apertura serale a 5€ del Palazzo.

Una visita notturna a due favolosi palazzi storici di Napoli a soli 6 euro

In occasione di questa doppia apertura, per il 7 e 21 dicembre e per il 4 gennaio, sarà possibile acquistare un biglietto cumulativo serale “Un Sabato da Re – Palazzo Reale + Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes” che consentirà al pubblico di visitare nell’arco della stessa serata e durante gli orari di apertura entrambi i Musei al costo di 6,00 euro (escluse agevolazioni e gratuità previste per legge).

La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali, mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone al seguente link:(ingresso gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20.00 alle ore 23.00) oppure in biglietteria, in caso di disponibilità residua.

Maggiori informazioni: " Un Sabato da Re" Palazzo Reale di Napoli

