Scopri la Sagra di Castagne e Novello 2024 a Squille: Cibo, Vino e Festa

A Squille, un piccolo borgo vicino a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, si terrà Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre 2024, dalle 19, la bella Sagra di Castagne e Novello con anche tanto buon cibo della zona come gli arrosticini e piatti tipici della tradizione accompagnati dagli ottimi vini della zona e dal buon novello.

La sagra si terrà per la sua prima edizione e sarà sempre a cura dell’associazione Sille, che già organizza da anni con successo la sagra dell’asparago locale, ortaggio tipico delle campagne della zona, che è conosciuto dai buongustai ma anche in campo medico per le considerevoli proprietà benefiche.

Per Castagne e Novello l’intero Centro Storico di questa splendida località immersa nel verde delle Colline Caiatine si trasformerà in un grande punto di ristoro. La festa si terrà per 2 giorni nella piazza e nel borgo di Squille con stand dove troveremo le Castagne e il Novello, insieme ai buoni piatti tipici della tradizione locale.

Non mancheranno a Squille, oltre alle Castagne e al Novello, gli Arrosticini e l’ottimo Vino Pallagrello e poi la Ciambotta, la Padellaccia e la Pizza fritta. Durante l’evento sarà presente il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici con gli ottimi prodotti del territorio e dell’Alto Casertano. La sagra si terrà dalle ore 19 e ci sarà anche musica live e dj set.

