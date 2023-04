Torna la lunga Sagra degli Asparagi di Squille a Castel Campagnano (CE)

asparagus

Una bella sagra degli Asparagi su più weekend che finisce il primo maggio e che ci farà conoscere gli ottimi asparagi e il buon cibo di questo piccolo borgo casertano

A Squille, un piccolo borgo vicino a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, si terrà su più giorni, tra il 23 aprile e il 1 maggio 2023, la nuova Sagra degli Asparagi della zona dopo il fermo per l’emergenza. In particolare la sagra a Squille si terrà su due weekend nei giorni 23-24-25-29-30 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023

La sagra si terrà per la sua 19° edizioni, la prima dal 2019 e sarà sempre a cura dell’associazione Sille che organizzerà anche vari incontri enogastronomici per valorizzare l’asparago locale, ortaggio tipico delle campagne della zona, che è conosciuto anche in campo medico per le considerevoli proprietà benefiche.

Per l’occasione l’intero Centro Storico di questa splendida località immersa nel verde delle Colline Caiatine si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto dove tutti possono trovare posto. La festa anche quest’anno si terrà nella piazza di Squille con tanti stand dove troveremo ottimi piatti realizzati con i buoni Asparagi Selvatici di Squille accompagnati da un buon vino della zona, l’ottimo Pallagrello. Naturalmente non mancheranno tanti altri ottimi prodotti del territorio e dell’Alto Casertano.

Tanto buon cibo della zona alla Sagra degli Asparagi Selvatici

In tutte le date a Squille si mangerà negli stand nella piazza di Squille dove si terrà Sagra degli Asparagi assaporando, oltre il buon cibo e al Pallagrello, anche il piacevole primo sole di primavera.

Non mancheranno piatti tipici locali a base di asparago preparati con cura dalle brave massaie di Squille, che hanno ormai fatto diventare l’organizzazione di questa sagra come una grande festa di famiglia. A Squille ci sarà anche un’ottima accoglienza della gente del posto e non mancherà il Mercatino dell’Artigianato e dei Prodotti Tipici

Durante la sagra ci sarà anche il tradizionale Pranzo in Piazzetta, che si terrà nei giorni festivi del 23-25-30 Aprile e poi Venerdì 1 Maggio Inoltre tutti i giorni, animazioni di vario genere, musica latino-americano e balli in piazza accompagneranno i visitatori fra un piatto all’asparago e l’altro. Una sagra che si svolge da 19 anni in tanti giorni e che ci permetterà di conoscere una bella zona dell’Alto Casertano.

Sagra degli Asparagi Selvatici: maggiori informazioni – ASSOCIAZIONE SILLA – Telefono: 349.1159486 – Facebook Associazione Silla

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.