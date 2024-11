Bellezza a Corte: visite gratuite tra Caravaggio e Warhol al Museo di Capodimonte a Napoli

Ph Facebook Museo e Real Bosco di Capodimonte

Visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso al museo con percorsi didattici per bambini e le loro famiglie per conoscere la sala dei Capolavori che ospita ben 18 eccezionali quadri delle collezioni storiche, da Tiziano a Caravaggio, da Parmigianino a Warhol

Fino al 24 gennaio 2025 al Museo di Capodimonte a Napoli si terrà l’evento ‘Bellezza a Corte’ che prevede un ciclo di visite guidate gratuite per adulti e di percorsi didattici per bambini e le loro famiglie proposte dal Museo di Capodimonte in occasione dell’apertura della sala dei Capolavori che ospita ben 18 capolavori delle collezioni storiche, da Tiziano a Caravaggio, da Parmigianino a Warhol, tutte recentemente rientrate da lunghi prestiti.

Le visite sono comprese nel biglietto d’ingresso al museo e sono con prenotazione obbligatoria.

Ogni appuntamento proporrà un approfondimento diverso, diviso per nuclei tematici

proporrà La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti da richiedere scrivendo a: mu-cap.accoglienza.capodimonte@cultura.gov.it (attendere l’email di conferma con le indicazioni per l’appuntamento).

L’apertura delle prenotazioni, per consentire al maggior numero di visitatori di partecipare, sarà segnalata dai canali social del museo di volta in volta. Maggiori informazioni: Ufficio Accoglienza Museo e Real Bosco di Capodimonte: 081 7499130

Calendario delle visite guidate per adulti – Durata 45 minuti

8 novembre 2024, ore 17:00 – Bellezza a corte! – Una splendida carrellata su alcuni dei celebri ritratti appartenuti alla famiglia Farnese; scopriremo gli amori nascosti del cardinale Alessandro, celati nel mito di Danae di Tiziano, la bellezza misteriosa dell’Antea e lo stoicismo prezioso della Lucrezia, famose opere del Parmigianino.

Una splendida carrellata su alcuni dei celebri ritratti appartenuti alla famiglia Farnese; scopriremo gli amori nascosti del cardinale Alessandro, celati nel mito di Danae di Tiziano, la bellezza misteriosa dell’Antea e lo stoicismo prezioso della Lucrezia, famose opere del Parmigianino. 22 novembre 2024, ore 17:00 – Il colore oltre la forma: Tiziano e i ritratti della famiglia Farnese – Giunto a Roma nel 1545, l’ormai maturo artista riesce a convincere le masse con i suoi colpi di colore, sottolineando che la natura è fatta di luce e colore, non soltanto di forma.

Giunto a Roma nel 1545, l’ormai maturo artista riesce a convincere le masse con i suoi colpi di colore, sottolineando che la natura è fatta di luce e colore, non soltanto di forma. 10 dicembre 2024, ore 11:00 – Napule è mille culure: Caravaggio e Warhol a confronto – Icone contemporanee, distanti tra loro circa quattro secoli, questi geni interpretano la natura e la società a loro coeva, ponendo al centro dei loro studi la figura dell’uomo, vertice di passioni, sofferenze e frustrazioni.

Icone contemporanee, distanti tra loro circa quattro secoli, questi geni interpretano la natura e la società a loro coeva, ponendo al centro dei loro studi la figura dell’uomo, vertice di passioni, sofferenze e frustrazioni. 27 dicembre 2024, ore 17:00 – Dal mito alla storia, i Farnese alla ricerca delle loro origini.- Questo appuntamento vuole essere un focus sulla passione e la ricerca archeologica, la mitologia, messe in atto dai Farnese; riflessi sono la cassetta Farnese, il ritratto di Giulio Clovio, l’Ercole al Bivio.

Questo appuntamento vuole essere un focus sulla passione e la ricerca archeologica, la mitologia, messe in atto dai Farnese; riflessi sono la cassetta Farnese, il ritratto di Giulio Clovio, l’Ercole al Bivio. 10 gennaio 2025, ore 17:00 – Sante donne e giovani eroine, la forza della leggerezza – Napoli, nella prima metà del Seicento, assimila la lezione caravaggesca, ma, come un’amante tradita, ne genera una versione che diviene colorita e passionale in Artemisia Gentileschi, domestica e seducente, nelle versioni impreziosite di Guarino e Bernardo Cavallino.

Napoli, nella prima metà del Seicento, assimila la lezione caravaggesca, ma, come un’amante tradita, ne genera una versione che diviene colorita e passionale in Artemisia Gentileschi, domestica e seducente, nelle versioni impreziosite di Guarino e Bernardo Cavallino. 24 gennaio 2025, ore 17:00 – A scuola di ritrattistica, come nascono i capolavori – Da Bernardo de Rossi, passando per Pacioli ed El Soplón, avremo un incontro ravvicinato sui modi di interpretare il ritratto, dalla mimesi classica fino ai nuovi concetti del rinascimento contemporaneo.

Calendario percorsi didattici per bambini dai 7 agli 11 anni e famiglie

Durata complessiva 2 ore circa: percorso didattico e esperienza con il pianoforte

sabato 23 novembre ore 11:00

sabato 21 dicembre ore 11:00

Il percorso sarà incentrato sui miti greci, approfondendo capolavori come la Danae di Tiziano, la figura di Ercole rappresentata sia nell’opera di Annibale Carracci Ercole al bivio sia sulla cassetta Farnese. I bambini avranno inoltre la possibilità di suonare il pianoforte accompagnati dal Maestro Rosario Ruggiero. Al termine riceveranno una copia del fumetto disegnato da Lorenzo Ghetti, ambientato al Museo e Real Bosco di Capodimonte, realizzato nell’ambito dell’iniziativa ‘Fumetti al museo’.

Maggiori informazioni – Museo e Real Bosco di Capodimonte

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.