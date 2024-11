Aperitivo Artistico nel Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche della Federico II: aperitivo, visita e performance musicale

© foto di Nomea

Un evento nel Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche situato nel cuore della città all’interno dell’Università degli studi di Napoli Federico II, che farà vivere ai partecipanti un’immersione sensoriale con performance artistiche negli esclusivi spazi storici del sito

Sabato 16 novembre 2024, a partire dalle ore 17.00, NOMEA è entusiasta di annunciare un nuovo e coinvolgente evento presso il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Questo evento, intitolato “Aperitivo Artistico”, promette di offrire un’esperienza sensoriale unica, combinando diverse forme artistiche in un contesto straordinario.

Un format speciale che regalerà momenti emozionanti

Durante la serata, gli ospiti saranno accolti con un delizioso aperitivo, creando l’atmosfera ideale per un’immersione nelle arti performative. La performance principale vedrà la collaborazione tra musica e illustrazione, con Giovanni Ciarallo che suonerà chitarra elettrica e loop station, accompagnato da live painting di Michele Palumbo, che utilizzerà tecniche digitali per dare vita alle sue opere in tempo reale.

A guidare i partecipanti attraverso questa esperienza sarà Giovanni Del Monte, un attore noto per le sue apparizioni in produzioni televisive e al Festival di Cannes, che offrirà introduzioni e contributi narrativi durante l’evento.

La serata culminerà in un emozionante momento dedicato alla danza, con ballerini che presenteranno una coreografia dell’artista di fama internazionale Irma Cardano, aggiungendo un ulteriore strato di emozione e creatività all’evento.

Come partecipare all’Aperitivo Artistico di Nomea

Il Centro Musei della Federico II , che ospita le collezioni di Mineralogia, Zoologia, Antropologia, Paleontologia (non visitabile durante la serata) e Fisica, rappresenta un ambiente straordinario per questa esperienza, con le sue sale espositive che combinano un valore storico e scientifico di grande rilevanza.

Non perdete l’opportunità di vivere un evento indimenticabile che celebra l’arte e la cultura in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli!. Aperitivo Artistico è organizzato da NOMEA, brand internazionale presente in Italia,Albania e Spagna

Ci saranno 3 turni di partecipazione:

Turno A : ore 17.00

: ore 17.00 Turno B: ore 19.00

ore 19.00 Turno C: ore 21.00

Aperitivo Artistico nei Musei Universitari: prezzi, orari e date

Quando : Sabato 16 novembre 2024

: Sabato 16 novembre 2024 Dove : Via Mezzocannone n. 8 – Napoli

: Via Mezzocannone n. 8 – Napoli Turni di accesso : A: h. 17.00 – B: h. 19.00 – C. h. 21.00

: A: h. 17.00 – B: h. 19.00 – C. h. 21.00 Contributo di partecipazione: 20€ adulti (consumazione- Visita – Performance artistiche) / 10€ 6-17 anni (Visita – Performance artistiche) – gratis 0-5 anni (Visita – Performance artistiche)

20€ adulti (consumazione- Visita – Performance artistiche) / 10€ 6-17 anni (Visita – Performance artistiche) – gratis 0-5 anni (Visita – Performance artistiche) Informazioni e prenotazioni: Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 375 6139180

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 375 6139180 Evento ufficiale: Nomea Aperitivo Artistico

