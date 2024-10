Ottobre Festa dello Sport al PalaVesuvio di Napoli: Scopri gli Eventi Gratuiti

“Ottobre Festa dello Sport” nel grande Palavesuvio con tanti eventi a ingresso libero. Una grande festa dello sport organizzata dal Comune di Napoli per promuovere la cultura del benessere, della pratica sportiva e del mangiare e bere sano

Dal 21 al 27 ottobre 2024 al PalaVesuvio, il grande palazzetto dello Sport di Ponticelli capace di ospitare più di tremila spettatori, si terrà la manifestazione “Ottobre Festa dello Sport”, organizzata dal Comune di Napoli, con tanti eventi ad ingresso libero.

Una bella iniziativa che vuole incentivare la cultura del benessere, della pratica sportiva e del mangiare e bere sano, che prevede eventi sportivi, ricreativi e culturali con il coinvolgimento di organismi pubblici e privati, associazioni sportive e di promozione sociale ed enti del terzo settore.

“Ottobre Festa dello Sport” il programma degli eventi gratuiti:

Palazzetto Indoor “PalaVesuvio”

Lunedi 21 ottobre – 9:00/12:00 – Sessioni sportive e incontro formativo coi maestri sulla disciplina: PALLAVOLO

Martedi 22 ottobre – 9:00/12:00 – Sessioni sportive e incontro formativo coi maestri sulla disciplina: PADDEL

Mercoledì 23 ottobre – 9:00/12:00 – Sessioni sportive e incontro formativo coi maestri sulla disciplina:ZUMBA, STEP AEROBICO E DANZA CARAIBICA

Giovedi 24 ottobre – 11/13:30 – TORNEO PICKLEBALL, MINI BASKET

Venerdì 25 ottobre – 9:00/12:00 – Varie sessioni sportive e incontro formativo coi maestri

Sabato 26 ottobre – 9:00/12:00 – INCLUSIONE: partita for special e incontro formativo sul progetto con gli specialisti

Ricordiamo che Napoli sarà Capitale Europea dello Sport 2026 un riconoscimento che sta spingendo il Comune a porre sempre di più lo Sport al centro delle decisioni strategiche dell’amministrazione sia per il suo valore sociale ed educativo, ma anche come elemento di richiamo per un turismo speciale e di qualità.

