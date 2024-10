3.000 atleti da tutto il mondo a Napoli per la Neapolis Marathon 2024

Ph Facebook Neapolis Marathon

Una grande maratona di 42 km nel centro storico e lungo la costa della città con 3000 atleti da tutto il mondo e poi anche una Mezza Maratona, sui 21,097 km e poi una grande corsa non competitiva, l’Autostrade per l’Italia Sea Run di 12 km. Napoli sempre di più città dello sport

Domenica 13 ottobre 2024 si terrà a Napoli la quarta edizione della Neapolis Marathon, la grande festa della corsa e della città che vedrà la partecipazione di oltre 3.000 atleti provenienti da tutto il mondo.

La Neapolis Marathon partirà e terminerà in piazza Plebiscito e si correrà lungo un percorso cittadino “costiero” di 42,195 km che passerà attraverso il lungomare Caracciolo, Viale Gramsci fino al Largo Sermoneta e poi di nuovo il lungomare, Castel dell’Ovo, il Molo San Vincenzo, via Vespucci e via Marina fino al ponte della Maddalena con ritorno per piazza Bovio, Corso Umberto, via San Carlo fino al Plebiscito. Un percorso bellissimo che i circa 3.000 partecipanti percorreranno per due volte.

La maratona di Napoli, un appuntamento a livello internazionale

Una bellissima giornata di sport fra tante le bellezze della città di Napoli che sarà così ammirata dalle tante persone che vengono qui a correre da tutto il mondo.

Domenica 13 ottobre 2024 si terranno anche altre due gare:

la Mezza Maratona, sui 21,097 km

l’Autostrade per l’Italia Sea Run, corsa non competitiva lungo 12 km.

Sabato 12 ottobre 2024 sono previste due passeggiate sportive, nell’ambito del programma Neapolis Discovery, sempre con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito.

Per la quarta edizione della Neapolis Marathon saranno previsti due villaggi per gli atleti in Piazza Plebiscito e Piazza Trieste e Trento e sarà presente come testimonial dell’evento Maria Guida, campionessa europea di maratona a Monaco di Baviera 2002.

Ad ogni atleta che completerà la corsa sarà consegnata la nuova medaglia realizzata per l’occasione da Lello Esposito che proporrà l’effige della sirena Partenope.

Maggiori informazioni Neapolis Marathon 2024

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.