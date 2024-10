Giornate FAI d’Autunno 2024: scopri luoghi inaccessibili a Napoli e Campania

Ph Facebook Comune di Napoli

Anche a Napoli e in Campania un weekend speciale con le Giornate Fai d’Autunno per scoprire 700 luoghi del nostro Paese inaccessibili o poco conosciuti

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 torna in tutta Italia la 13^ edizione delle Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico Italiano. Le “giornate” sono organizzate dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano e in tutta Italia ci saranno circa 700 luoghi d’arte aperti e visitabili, alcuni dei quali solitamente inaccessibili.

Tra le 360 città partecipanti in tutta Italia anche molte in Campania dove sono previste oltre 40 visite ed aperture speciali. Prima di recarvi consultare sul sito ufficiale le modalità di partecipazione per ogni singola visita perché potrebbe essere riservata ai soci FAI o potrebbe esserci una prenotazione obbligatoria. Link alla fine del Post.

Le aperture straordinarie a Napoli

Le Giornate FAI d’Autunno rientrano tra le iniziative di raccolta di fondi per sostenere il FAI con un contributo minimo. Il contributo suggerito per ogni visita è partire da 3 euro, ed è una preziosa donazione per sostenere la missione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano del FAI. A Napoli città ci saranno 3 luoghi aperti in via straordinaria:

Palazzo San Giacomo in piazza Municipio – una esclusiva visita condurrà negli ambienti della storica sede municipale, approfondendo la storia dell’edificio, giungendo allo scalone principale con il percorso che proseguirà negli spazi che conducono al salone di rappresentanza fino a raggiungere alla Sala Giunta e alla Sala del Sindaco. Orario visite – Sabato 12 ottobre 2024 09:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:30) – Domenica 13 ottobre 2024 – 09:00 – 18:00 (ultimo ingresso 16:30)

Sala ipogea al di sotto della Basilica di S. Francesco di Paola – Altra apertura eccezionale anche Basilica di San Francesco di Paola per visitare il complesso e diffuso sistema di "città sotterranea" che caratterizza la città. Orario visite – Sabato 12 ottobre 2024 – 09:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00) – Domenica 13 ottobre 2024 – 09:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Villa Rosebery (ingresso su prenotazione riservato agli iscritti FAI – la storica villa che dal 1957 è in dotazione della Presidenza della Repubblica potrà essere visitata dagli iscritti al Fai. Disponibili la visita del Parco, alla Casina Borbonica con le sue sale di rappresentanza, fino alla Darsena per poi concludere il percorso nella Grande Foresteria. Prenotazioni sul sito ufficiale.

Le aperture straordinarie in provincia di Napoli

Pozzuoli – Passeggiata intorno al Lago d’Averno – una bella passeggiata sui versanti circondati da colline digradanti coltivate a vigneti e da boschi fino al Tempio di Apollo.

Ischia – apertura della Colombaia – la Villa del regista Luchino Visconti a Forio potrà essere visitata. Una residenza affascinante e singolare aperta di recente

Massalubrense – percorsi di visita alla scoperta della Baia di Ieranto – La baia è un bene FAI in Campania e sarà possibile partecipare a vari dei percorsi guidati speciali: da quello agricolo a quello fino ad escursioni ed altro

Capri – Villa Monetella – Dalla Piazzetta, diverse stradine conducono al bivio della Croce, da cui parte la Via Tiberio che porta a Villa Jovis, la dimora dell'imperatore, è lunga quasi due chilometri e passa davanti a Villa Monetella.

Vico Equense – Cappella di Santa Lucia – aperta eccezionalmente una delle più preziose testimonianze artistiche medievali della Penisola Sorrentina

Sant'Agnello – apertura straordinaria di La Cocumella – il più antico albergo della Penisola Sorrentina: "La Cocumella", immerso nel verde di un parco secolare a picco sul mare.

Somma Vesuviana – Ben quattro luoghi speciali aperti a Somma – dalla Villa Augustea al Museo Contadino M. Russo al Convento di Santa Maria del Pozzo e poi prevista anche una passeggiata del Borgo di Casamale nel centro storico di Somma, che sarà l'occasione per visitare la famosa Collegiata e la Cappella del Monaciello.

– dalla Villa Augustea al Museo Contadino M. Russo al Convento di Santa Maria del Pozzo e poi prevista anche una passeggiata del Borgo di Casamale nel centro storico di Somma, che sarà l’occasione per visitare la famosa Collegiata e la Cappella del Monaciello. Nola – visita in esclusiva della Cappella Rurale del Fusaro

Cicciano – visita della Masseria Vitale

A Ottaviano – visita della Masseria Santa Teresa

Sul sito ufficiale l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione per ogni singola visita sul sito ufficiale. In alcuni casi sono previste le prenotazioni obbligatorie.

Giornate FAI d’Autunno: Tutti i luoghi visitabili

