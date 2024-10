Giornate FAI d’Autunno: 40 luoghi visitabili nelle province della Campania

A Napoli e in tutta la Campania un weekend con le Giornate Fai d’Autunno per scoprire, con aperture speciali, 40 luoghi della nostra regione difficilmente visitabili o poco conosciuti. Le visite nelle varie province della Campania

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 torna in tutta Italia la 13^ edizione delle Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti eventi dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico Italiano.

Tra le 360 città partecipanti in tutta Italia anche molte sono in Campania dove sono previste oltre 40 visite ed aperture speciali. Prima di recarvi consultare sul sito ufficiale le modalità di partecipazione per ogni singola visita perché potrebbe essere riservata ai soci FAI o potrebbe esserci una prenotazione obbligatoria. Link alla fine del Post. E’ gradito un contributo di almeno 3 euro per sostenere il FAI:

Vi abbiamo già parlato delle visite previste a Napoli e in Provincia: di seguito quelle previste nelle altre province della Campania.

Le aperture straordinarie in Campania

AVELLINO e provincia:

Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano – elegante costruzione barocca ai piedi del Montevergine. Si visiterà l’ampio giardino a pianta ottagonale, l’antica farmacia con i preziosi vasi di Capodimonte, il salone degli arazzi, l’archivio diocesano e la biblioteca.

BENEVENTO e provincia

Stabilimento industriale Alberti – Nel quartiere Ferrovia nato nel 1860 lo stabilimento prenderà forma e la fama del liquore Strega. L’edificio industriale ha al suo interno uno spazio ad hoc dedicato alla scoperta del suo prodotto d’eccellenza, senza tralasciare il comparto dolciario Alberti.

A Benevento anche Palazzo San Domenico, Chiesa dell'Annunziata, la Chiesa di San Domenico e l'ex Complesso Conventuale di San Vittorino.

CASERTA e provincia

Real Vaccheria ed il Tempietto del SS Sacramento , parte integrante della Scuola Agenti Polizia di Stato, luogo normalmente non accessibile. Durante la visita sarà possibile ammirare nel locale della ex polveriera alcuni cimeli della Polizia di Stato.

Caiazzo – diverse le aperture : Palazzo Mazziotti , la Chiesa e il Convento di San Francesco , la Concattedrale di Maria Santissima Assunta e Santo Stefano Vescovo; la Cappella di S. Agnese situata all'interno di Palazzo Egizi, la Chiesa di San Pietro.

: , , Parco botanico di Caiazzo – una passeggiata naturalistica sulla collina che degrada verso il fiume Volturno in una campagna fertile e verde

– una passeggiata naturalistica sulla collina che degrada verso il fiume Volturno in una campagna fertile e verde Aversa – Complesso Monumentale di San Francesco delle Monache – uno dei monumenti più importanti della città per il suo valore artistico e architettonico. Saranno inoltre, aperte al pubblico delle Giornate FAI le cavità sotterranee del Complesso

– uno dei monumenti più importanti della città per il suo valore artistico e architettonico. Saranno inoltre, aperte al pubblico delle Giornate FAI le cavità sotterranee del Complesso Riardo – Masseria delle Sorgenti Ferrarelle – All’interno del Parco Sorgenti di Riardo (dove ha origine la naturale effervescenza di Ferrarelle), Ferrarelle ha fondato la società Masseria delle Sorgenti, azienda agricola che coltiva in regime di agricoltura biologica, e che ha la sua dimora all’ interno della Masseria Mozzi, le cui origini si perdono nella storia fin dal Medioevo. Il sito è aperto solo sabato 12. Ingresso su prenotazione scrivendo a: segreteriafaicampania@fondoambiente.it.

SALERNO e provincia

Valva – Villa d’Ayala – risalente alla metà del XVIII secolo con il suo splendido Parco con essenze arboree che risalgono proprio a quel periodo, provenienti da altri continenti.

– risalente alla metà del XVIII secolo con il suo splendido Parco con essenze arboree che risalgono proprio a quel periodo, provenienti da altri continenti. Salerno – Caserma “Vincenzo Giudice” – aperta per la prima volta è parte dell’antico complesso monastico di San Giorgio, ora trasformato in caserme della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, al cui centro sorge la Chiesa di San Giorgio

– aperta per la prima volta è parte dell’antico complesso monastico di San Giorgio, ora trasformato in caserme della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, al cui centro sorge la Chiesa di San Giorgio Salerno – Palazzo Pedace – sede FAI viene ospitata la mostra fotografica di Corradino Pellecchia e Francesco Siano dal titolo “Giardini, memorie e colori della Città antica”.

– sede FAI viene ospitata la mostra fotografica di Corradino Pellecchia e Francesco Siano dal titolo “Giardini, memorie e colori della Città antica”. Camerota – Palazzo Santa Maria – dimora storica risalente al XVII sec., nella parte antica della città affacciato sulla piazza principale del centro storico.

Sul sito ufficiale l’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione per ogni singola visita sul sito ufficiale. In alcuni casi sono previste le prenotazioni obbligatorie.

Giornate FAI d’Autunno: i luoghi visitabili

