EDIT Napoli 2024: Il design d’autore conquista la città dall’11 al 13 ottobre

EDIT Napoli 2024

Torna EDIT Napoli, la grande manifestazione dedicata al design editoriale e d’autore. Un vero un punto di riferimento per la nuova generazione di designer, artigiani e imprenditori e per chi vuole essere aggiornato sulle tendenze del designer

EDIT Napoli, la manifestazione dedicata al design editoriale e d’autore, torna dall’11 al 13 ottobre 2024 per la sua sesta edizione all’Archivio di Stato di Napoli. Come sempre, l’evento sarà un punto di riferimento per la nuova generazione di designer, artigiani e imprenditori. Fondato da Emilia Petruccelli e Domitilla Dardi, EDIT Napoli ha lo scopo di promuovere giovani talenti e piccole realtà artigianali che coniugano tradizione e innovazione.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’Archivio di Stato, ma la rassegna si estenderà in tutta Napoli con mostre in location iconiche, offrendo un viaggio affascinante tra il passato e il futuro del design. Tra le sette mostre della sezione CULT, ci sarà spazio per artisti affermati e giovani emergenti, con esposizioni che esploreranno l’arte della tessitura, delle superfici e dei materiali innovativi.

I Luoghi e le Mostre da Non Perdere

Quest’anno, la manifestazione si espande attraverso una serie di location storiche che faranno da sfondo a sette mostre CULT. Tra le tappe imperdibili:

“ABET È 1000 COLORI…” by Abet Laminati – Archivio di Stato (Sede Sussidiaria di Pizzofalcone) “SHIWA SHIWA” by Kengo Kuma for Alcantara – Teatro San Carlo “L’UOVO DI PARTENOPE” by Allegra Hicks – Ipogeo dei Cristallini “ALONG THE EDGE ALPI 1984-2024” by ALPI – Real Museo Mineralogico “EDITARE iMAESTRI TRIBUTO A FILIPPO ALISON” by Cassina – Palazzo Reale di Napoli “GALATEO ANCESTRALE” by Incalmi e Caterina Roppo – Complesso Museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco “NEURO-PHILIA” by THiRTYONE Design + Management – Museo Civico Gaetano Filangieri

Queste esposizioni non solo offriranno una riflessione profonda sul rapporto tra il design e lo spazio storico, ma metteranno anche in evidenza il potere del dialogo tra passato e presente.

Un Piatto Ricco per i Giovani Talenti

Non mancherà la sezione Seminario, dedicata ai designer under 30 e alle realtà emergenti, che avranno l’opportunità di esporre le loro creazioni e interagire con professionisti del settore. Quest’anno, grazie alla collaborazione con il bando España Diseño Mediterráneo, ci sarà una rappresentanza significativa di giovani designer spagnoli, portando una ventata internazionale all’evento.

Cosa Aspettarsi da EDIT Napoli 2024

Emilia Petruccelli e Domitilla Dardi, curatrici dell’evento, sottolineano l’importanza crescente di EDIT Napoli nel panorama internazionale del design:

“Siamo fiere di vedere come la manifestazione sia cresciuta nel tempo, diventando un punto di riferimento per chi cerca un design sostenibile, legato al territorio ma aperto al mondo. Napoli è una città unica, che sa accogliere il nuovo pur rimanendo fedele alla sua ricca storia”.

Come Partecipare

EDIT Napoli è aperta al pubblico dall’11 al 13 ottobre, dalle ore 10:00 alle 19:00 presso l’Archivio di Stato di Napoli. I biglietti possono essere acquistati online o direttamente all’ingresso durante i giorni della fiera. I costi variano da €20 (biglietto intero) a €10 per gli studenti, con accesso gratuito per i minori di 14 anni.

EDIT Napoli 2024 – Il Design d’Autore a Napoli

Quando : Dall’11 al 13 ottobre 2024, dalle 10:00 alle 19:00

: Dall’11 al 13 ottobre 2024, dalle 10:00 alle 19:00 Dove : Archivio di Stato di Napoli, Vico Monte della Pietà, 2

: Archivio di Stato di Napoli, Vico Monte della Pietà, 2 Biglietti : Intero 20€, Ridotto 10€ per studenti, gratuito per minori di 14 anni. Disponibile online e in loco

: Intero 20€, Ridotto 10€ per studenti, gratuito per minori di 14 anni. Disponibile online e in loco Maggiori informazioni: Edit Napoli

Mostre d’Arte a Napoli: Un Ottobre Ricco di Appuntamenti

Ottobre 2024 a Napoli sarà un mese ricco di eventi culturali oltre il design. Oltre a EDIT Napoli, la città ospiterà numerose mostre d’arte di grande rilevanza, rendendo Napoli un vero epicentro culturale. Scopri di più sugli eventi artistici in città nel nostro articolo dedicato alle mostre d’arte a Napoli in ottobre 2024, e immergiti in un mese di bellezza e innovazione.

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.