Antiquariando: a Caserta arriva il Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato

© Foto di Jon Tyson su Unsplash

Due giorni nel centro di Caserta dedicati all’Antiquariato al Collezionismo al Vintage e all’Artigianato artistico

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 2024, in Piazza Pitesti a Caserta arriva “ Antiquariando Non solo Reggia – Città di Caserta”, una fiera particolare con tanti espositori ed i loro oggetti di antiquariato, artigianato artistico, collezionismo e vintage.

Antiquariando è il Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato dall’ingresso gratuito che gira in tante località del sud Italia ed a Caserta si presenta per due giorni con orario continuato dalle ore 10.00 alle 21.00, e con tante proposte per il vostro shopping. Ad Antiquariando in Piazza Pitesti a Caserta ci sarà spazio per tanti oggetti di Antiquariato, Collezionismo, Vintage e Artigianato artistico.

Per tutti gli amanti del vintage l’appuntamento sarà per sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 dalle ore 10 fino alle 21:00, in piazza Pitesti per la 1^edizione dell’evento che vede protagonisti l’artigianato e il collezionismo in un grande spazio all’aria aperta.

Ad Antiquariando sarà possibile passeggiare tra decine di stand che esporranno oggetti e mobili d’epoca, porcellane, argenteria, stampe, quadri e gioielli, ma anche libri, vinili e curiosità da collezione.

Una fiera che di sicuro attirerà tanti visitatori desiderosi di scovare pezzi unici e arricchire le loro collezioni o di particolareggiare le proprie case con oggetti dal sapore antico.

Maggiori informazioni – Antiquariando Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato

