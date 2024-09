Aperture notturne a 1 € dei grandi siti museali della Campania per le Giornate Europee del Patrimonio

© Napoli da Vivere

Le aperture notturne a 1 euro e il programma dei grandi siti di Pompei, Ercolano, dei Campi flegrei ed alla Reggia di Caserta

Sabato 28 settembre 2024 nei musei e siti archeologici statali sarà effettuata un’apertura straordinaria serale al costo di 1 euro (in genere tra le 19,30 e le 23 con orari variabili tra i vari siti), in occasione delle GEP, le Giornate Europee del Patrimonio.

Sia sabato 28 che domenica 29 settembre 2024 molti musei e siti archeologici statali organizzeranno eventi straordinari per celebrare le GEP (European Heritage Days), che è la più estesa e partecipata manifestazione culturale in Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Molti siti museali organizzeranno nei due giorni eventi straordinari con aperture al solito prezzo ad eccezione di sabato notte in cui l’accesso costerà 1 €.

Vi abbiamo già parlato dei grandi Musei di Napoli che aderiscono e, di seguito, vi segnaliamo cosa succede in alcuni grandi siti della Campania.

Giornate Europee del Patrimonio nei grandi siti della Campania

Parco Archeologico di Pompei

Sabato 28 settembre 2024 apertura notturna di tutti i siti del Parco al costo di 1€, dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00). A Pompei gli orari di accesso, per il percorso con accesso all’Anfiteatro, saranno dalle ore 20.00-23.00 (ultimo ingresso ore 21.30). sabato 28 e domenica 29 per le GEP a Pompei saranno caratterizzate da un grande evento che conclude gli appuntamenti con i Ludi Pompeiani. (Ingresso al costo consueto). Sarà previsto un grande raduno dei gruppi storici del I secolo d.C. composto da oltre 100 rievocatori con accampamento militare nei pressi dell’anfiteatro. L’arena sarà, difatti, nuovamente sede di dimostrazioni di Legionari in formazione e combattimenti gladiatori con un torneo dedicato all’Imperatore Tito, impersonato e rievocato nell’occasione. Sarà, inoltre, evidenziata la compagine di Corte imperiale composta da Pretoriani e da tutti gli altri ufficiali delle Legioni presenti. Il Foro sarà sede della rievocazione di una cerimonia religiosa, cui seguirà un corteo storico che si sposterà verso l’Anfiteatro, attraversando la via dell’Abbondanza.

Parco Archeologico di Ercolano

sabato 28 settembre dalle 20:00 alle 24:00 ingresso al costo di 1 e si “camminerà” per le strade dell’antica città di sera dove verrà riproposto lo spettacolo che ha animato con tanto successo le serate estive con I Venerdì di Ercolano con le performance di “Teatri 35” e percorsi guidati illuminati percorsi serali de I Venerdì di Ercolano. Costi ordinari per le aperture diurne di sabato 28 e domenica 29 settembre. Domenica sarà possibile visitare in via straordinaria la Casa della Gemma, dimora un tempo affacciata sul mare, che presenta nel triclinio uno dei più bei mosaici geometrici in bianco nero dell’intera Ercolano. Nella giornata di domenica si potrà vedere la recente apertura dei Giardini dell’Ozio alla Casa del Rilievo di Telefo, adiacenti alla Casa della Gemma.

Reggia di Caserta

dalle 19,30 il biglietto per la visita agli Appartamenti reali (Parco reale e Giardino Inglese esclusi) è di 1 euro. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria di piazza Carlo di Borbone e online su TicketOne (con maggiorazione di 1 euro).Dalle 17 il costo della stessa visita è di di 5 euro; A Costi Normali, Sabato 28 settembre ci saranno gli Appartamenti reali aperti dalle 8,30 alle 22,15, con ultimo accesso alle 21,15. – Dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30, il personale del Museo accompagnerà i visitatori a conoscere e scoprire la mostra “Visioni”, negli spazi della Gran Galleria. L’appuntamento è all’ingresso delle sale al secondo piano dell’ala ovest del Palazzo reale. Sempre sabato, dalle 10,30 alle 13,30, il pubblico del Museo, guidato dallo staff della Reggia di Caserta, potrà conoscere i dettagli de Le serre di Graefer, da poco inaugurate, nel Giardino Inglese. Il personale del MiC attenderà il pubblico all’ingresso del Giardino Inglese nel Parco reale per formare i gruppi di vista. L’area delle serre della Reggia di Caserta è stata riaperta al pubblico dopo otto anni. Dalle 14,30 alle 17,30, con ultimo ingresso alle 17,15, sarà aperto il Teatro di Corte. Il gioiello dell’architettura teatrale settecentesca, situato nel cuore del Palazzo reale, dischiuderà le sue porte per visite accompagnate alla platea. Alle ore 20, in Cappella Palatina, la pianista Maria Gabriella Mariani si esibisce nel concerto dal titolo Romantici… che passione!, che celebra il Romanticismo attraverso diverse accezioni: l’amore, la follia e la tentazione. La Mariani aprirà il recital con i suoi Pezzi Sinfonici, in prèmiere a Caserta; seguirà l’Op. 26 di Schumann, il Carnevale di Vienna, che promuove la visione del mondo ‘alla rovescia’; per finire all’insegna della grande virtuosité, il Mephisto Waltz n. 2 di Franz Liszt, opera intrisa delle atmosfere mefistofeliche del ‘Faust’ di Lenau. L’evento è promosso dall’Associazione Mozart Italia di Napoli. Sempre a costi ordinari Domenica 29 settembre si replica con le visite accompagnate a Le Serre di Graefer dalle 9,30 alle 12,30. Il personale del MiC attenderà il pubblico all’ingresso del Giardino Inglese per formare i gruppi di vista. Nel pomeriggio nuova apertura straordinaria del Teatro di Corte e visite accompagnate alla mostra Visioni dalle 14,30 alle 17,30. La partecipazione a tutte le iniziative delle GEP è inclusa nel costo del biglietto/abbonamento al Museo. I biglietti sono acquistabili online su Ticketone oppure in biglietteria in sede in piazza Carlo di Borbone.

Parco archeologico dei Campi Flegrei

In alcuni siti del Parco ci saranno eventi speciali Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 . sabato 28 settembre apertura serale Museo archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia dalle ore 20.00 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 22.00) al costo simbolico di 1 euro (eccetto gratuità previste per legge). Tempio di Serapide (Macellum) di Pozzuoli dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso ore 22.30) al costo simbolico di 1 euro (eccetto gratuità previste per legge). A prezzi ordinari sabato 28 Parco archeologico di Cuma (acropoli) – Nuove ricerche a Cuma: gli scavi dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – orario visite: dalle ore 9.30 alle ore 16.45 – partecipazione: “biglietto ordinario Parco archeologico di Cuma” (al costo di 5 euro/o eventuali agevolazioni previste per legge). Parco archeologico di Cuma (città bassa) – Nuove ricerche a Cuma: gli scavi del Centre Jean Bérard presso la Necropoli della Porta mediana. orario visite: 9.45; 11.00; 12.15; 14.15; 15.30 – partecipazione: “biglietto ordinario GEP città bassa” (al costo di 5 euro/o eventuali agevolazioni previste per legge). Il biglietto consente anche di visitare l’acropoli e di partecipare all’iniziativa a cura dell’Università Luigi Vanvitelli. modalità di acquisto: esclusivamente online sull’app e sul sito Musei Italiani per Maggiori informazioni –

Aperture Serali Giornate Europee del Patrimonio 2024

Quando : Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024

: Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 Dove : Pompei, Ercolano, Reggia di Caserta, Campi Flegrei

: Pompei, Ercolano, Reggia di Caserta, Campi Flegrei Biglietti : Apertura serale a 1 euro, acquistabili online

: Apertura serale a 1 euro, acquistabili online Maggiori informazioni: Per le iniziative negli altri musei consultare i singoli siti ufficiali

