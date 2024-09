Musei di Napoli: Aperture Serali a 1 Euro per le Giornate Europee del Patrimonio 2024

© Napoli da Vivere

Sabato sera apertura straordinaria a 1 euro dei musei statali per le Giornate Europee del Patrimonio: di seguito le iniziative nei grandi musei di Napoli

In occasione delle GEP, le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 molti musei e siti archeologici statali organizzeranno eventi straordinari per celebrare le GEP (European Heritage Days), che è la più estesa e partecipata manifestazione culturale in Europa. In particolare sabato 28 settembre 2024 nei musei e siti archeologici statali sarà effettuata un’apertura straordinaria serale al costo di 1 euro (in genere tra le 19,30 e le 23 con orari variabili tra i vari siti).

Molti siti museali organizzeranno nei due giorni eventi straordinari con aperture al solito prezzo ad eccezione di sabato notte in cui l’accesso costerà 1 €. Vediamone alcuni a Napoli:

Scavi di Pompei e Villa di Poppea: Anche gli Scavi di Pompei, la Villa di Poppea a Oplontis, la Villa Regina a Boscoreale e il Museo Archeologico Libero D’Orsi (Reggia di Quisisana) aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio 2024 con aperture serali al costo simbolico di 1 euro.

Il 28 settembre 2024, sarà possibile visitare questi straordinari siti dalle 20:00 alle 23:00, con accesso a vari percorsi serali. A Pompei, ci saranno itinerari guidati attraverso l’Anfiteatro e la Villa dei Misteri, mentre ad Oplontis si svolgeranno mostre dedicate alla navigazione antica. Anche il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi offrirà visite guidate e attività didattiche.

Programma sul sito ufficiale Pompeii Sites

Museo Archeologico Nazionale di Napoli – sabato 28 settembre apertura notturna dalle 19 con biglietto al costo simbolico di 1 euro: alle 20.00 e alle 20.30, prevista una visita speciale alla sezione Campania Romana e alla Collezione Farnese per individuare i legami tra Roma e Oriente. Per partecipare a tutti gli eventi è necessario prenotare tramite il sito eventbrite.it sino ad esaurimento posti. Costi ordinari per le aperture diurne di sabato 28 e domenica 29 settembre. Nei 2 giorni (sempre alle 10.30) il MANN propone al pubblico una doppia serie di eventi rivolti ai nostri piccoli visitatori. Il 28 settembre, per bimbi dai 7 ai 12 anni, laboratorio sulla mitologia attraverso i monumenti della Campania antica. Il 29 settembre, ancora, appuntamento per approfondire, grazie a una selezione di manufatti esposti nella collezione Magna Grecia, i rapporti tra i Greci e le popolazioni che abitavano l’Italia meridionale (l’itinerario è riservato a ragazzi dai 10 ai 13 anni). Sabato e domenica, alle 17, ecco la “Caccia all’opera”, destinata a un pubblico di giovani e adulti: seguendo indizi digitali, i visitatori hanno l’opportunità di conoscere le connessioni e gli scambi tra i popoli vissuti nella Campania antica, a partire dalla Preistoria. Maggiori informazioni

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Al Museo di Capodimonte, sabato 28 settembre 2024, dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30), è prevista un’apertura straordinaria serale con ingresso al costo speciale di 1 euro (eccetto le agevolazioni e gratuità previste per legge). Il pubblico potrà ammirare le collezioni e le mostre in corso: Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e l’opera Damasa di Gian Maria Tosatti Costi ordinari per le aperture diurne di sabato 28 e domenica 29 settembre ma sono previste visite guidate e aperture straordinarie sul tema: Patrimonio In Cammino. sabato 28 settembre, ore 11.30 – Cellaio, Real Bosco di Capodimonte – Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, in collaborazione con Amici di Capodimonte Ets, promuove la prima visita illustrata dall’artista alla mostra “Giuseppe Pirozzi. L’atelier dello scultore”. Visita alla mostra a cura del Maestro Pirozzi. Nel percorso di visita sarà compresa una sosta nelle praterie adiacenti il Cellaio, per ammirare il dittico in bronzo. ingresso libero con prenotazione obbligatoria. entro venerdì 27 settembre ore 14.00 (fino a un massimo di 25 persone) Scrivere a: prenotazioni@amicidicapodimonte.org specificando nome, cognome e un recapito telefonico. Sabato 28 settembre dalle ore 8.30 Alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30) e Domenica 29 settembre dalle ORE 10.30 alle ore 16.30 (ultimo ingresso alle ore 15.30) visite a costi ordinari al primo piano del Museo che ospita la Collezione Farnese, la Galleria delle Cose Rare e gli Appartamenti Reali seguirà nuovi orari di apertura per estendere la possibilità di accesso al pubblico nonostante i lavori che interessano gli ambienti del museo. Sarà possibile ammirare i capolavori di Tiziano, Raffaello, Botticelli, Parmigiano, Brueghel, Correggio e molti altri, la Galleria delle Cose Rare (uno straordinario insieme di oreficerie, argenti, cristalli di rocca, maioliche, bronzi e bronzetti, placchette, medaglie, ambre, avori, pietre dure, cere e manufatti realizzati in materiali bizzarri e curiosi, collezionati nell’intento di suscitare meraviglia), il Salottino Pompeiano, il Salone delle Feste e le stanze reali dell’Appartamento Storico allestite per presentare i sovrani di Napoli e il gusto di corte tra Settecento e Ottocento. Maggiori informazioni

Palazzo Reale di Napoli – L’apertura straordinaria serale di sabato 28 settembre ad 1 euro prevede l’accesso all’Appartamento di Etichetta dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle ore 22.00) al costo simbolico di 1,00 euro (escluse le gratuità previste per legge). Ci saranno nei due giorni altre attività diurne a prezzo ordinario. Per le aperture diurne di sabato 28 e domenica 29 settembre il Palazzo Reale di Napoli propone una serie di visite guidate sul torrino del Belvedere per mostrare al pubblico i risultati dei lavori di restauro che consentiranno alla città e ai turisti di riappropriassi di uno spazio esclusivo dal quale ammirare uno dei più straordinari panorami sul Golfo di Napoli e sulla città. Durante il tragitto, il personale del Museo accompagnerà i visitatori, in gruppi di massimo 24 persone, in un itinerario esclusivo attraverso i sottotetti, anch’essi oggetto di restauro e riqualificazione, illustrando luoghi nascosti del Palazzo solitamente non accessibili. Le visite, della durata di circa 45 minuti, si svolgeranno la mattina, alle ore 10.00, alle ore 11.00 e alle ore 12.00 e il pomeriggio, alle ore 15.00, alle ore 16.00 e alle ore 17.00. A partire da giovedì 26 settembre sarà possibile acquistare il biglietto per la sola visita al torrino e ai sottotetti al costo di 7,00 euro oppure un biglietto congiunto che comprende anche l’accesso al Palazzo Reale al costo di 20,00 euro. In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti al seguente link: oppure in loco presso la biglietteria (in caso di disponibilità residua).Maggiori informazioni –

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes – sabato 28 settembre effettuerà un’apertura straordinaria serale al costo simbolico di 1,00 euro (escluse le gratuità previste per legge). Gli orari saranno dalle 19.30 alle 22.30 con ultimo ingresso alle 21.30. Domenica 29 settembre alle ore 11.00, presso la veranda della storica dimora, è previsto invece l’appuntamento con “Musica in villa”, l’iniziativa a cura dell’Associazione musicale “Maggio della musica”, con protagonisti due dei quattro giovani talenti che partecipano al contest di pianoforte selezionati in Italia, Giancarlo Grande e Simone De Nicolò. Per info e prenotazioni: www.maggiodellamusica.it, tel. 3929161691 (biglietto intero 15 euro, ridotto 10 euro). L’acquisto del biglietto non include la visita al Museo (costo: intero 5,00 euro; ridotto 2,00 euro). Maggiori informazioni –

