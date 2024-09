Chiostro in Musica, un concerto nel Chiostro seicentesco del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli

oplus_1048576

Ultimo concerto nel meraviglioso Chiostro seicentesco, del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli. In questo luogo suggestivo il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso le canzoni d’amore più emozionanti del repertorio italiano ed estero

Domenica 22 settembre 2024, il meraviglioso Complesso Monumentale di S. Maria La Nova a Napoli accoglie l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Chiostro in Musica’. Un appuntamento speciale in un luogo simbolo di Napoli considerato un vero scrigno di storia, arte e religiosità.

In occasione dell’apertura straordinaria del complesso, si potrà assistere a un affascinante concerto nel suggestivo Chiostro seicentesco, dove il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso le canzoni d’amore più emozionanti del repertorio italiano ed estero

Un format speciale che regalerà momenti emozionanti

Sul palco si esibirà la meravigliosa cantante Roberta Andreozzi accompagnata alla Tastiera da Alessandro Crescenzo trasportando gli ascoltatori in un’atmosfera unica.

I musicisti sono tra i più acclamati in Campania per le loro esperienze in Rai, le importanti produzioni di spettacoli e collaborazioni con artisti di rilievo nazionale come Renato Zero, Irene Grandi, Nilla Zilli.

Per l’occasione sarà possibile visitare liberamente gli ambienti del Sito storico. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno degli storici spazi del Complesso Monumentale, garantendo così che tutti possano godere della musica e dell’arte

Chiostro in Musica è organizzato da NOMEA, in collaborazione con il Complesso Monumentale di S. Maria La Nova.

Chiostro in Musica a Santa Maria la Nova: prezzi, orari e date

Quando : Domenica 22 settembre 2024

: Domenica 22 settembre 2024 Dove : Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli

: Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli Orario : Biglietteria dalle ore 19.00 – inizio evento 19.30 – fine evento 20.30

: Biglietteria dalle ore 19.00 – inizio evento 19.30 – fine evento 20.30 Contributo di partecipazione: 20€ adulti | 10€ ragazzi dai 6 ai 17 anni | gratis bambini da 0 a 5 anni

20€ adulti | 10€ ragazzi dai 6 ai 17 anni | gratis bambini da 0 a 5 anni Informazioni e prenotazioni: Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 375 6139180

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 375 6139180 Evento ufficiale Nomea

