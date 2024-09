La Randonnée Reale Borbonica: passeggiate in bici e enogastronomia nei luoghi Borbonici

Due giorni per un appuntamento speciale dedicato al cicloturismo con anche visite guidate e buona enogastronomia, che ripercorre i luoghi borbonici di Caserta, dal Real Sito di Caccia della Fagianeria, al Parco Reale della Reggia, dal Belvedere di San Leucio agli straordinari Ponti della Valle in tanti altri luoghi straordinari. Non mancheranno anche visite guidate e stand di Cucina tipica

Si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 lo straordinario appuntamento con la Settima Randonnée Reale Borbonica, l’evento cicloturistico itinerante tra cultura, natura ed eccellenze enogastronomiche. Un bellissimo evento che ci consentirà di ripercorre in bicicletta e in gruppo gli straordinari luoghi borbonici casertani. Ma non ci saranno solo passeggiate in bici ma anche visite guidate e buona enogastronomia locale

Si parte e si arriva da Piana di Monte Verna, luogo di partenza e arrivo della Randonnée Reale Borbonica che sarà tutta in festa per 2 giorni anche con visite guidate e buona enogastronomia e da li si passerà poi per i luoghi borbonici più belli attorno alla Reggia di Caserta.

Tre i percorsi della Settima Randonnée Reale Borbonica: ma per tutti anche buoni cibi e visite guidate

Per il 2024 sono tre i suggestivi percorsi della Settima Randonnée Reale Borbonica: da 180, 110 e 55 chilometri. La festa inizia il 14 pomeriggio e poi la partenza il 15 settembre dalla piazza centrale del comune di Piana di Monte Verna, per poi interessare, per la seconda volta, l’esclusivo passaggio nel Real Sito di Caccia della Fagianeria, luogo reale borbonico. Quindi, la Reggia di Caserta con il passaggio nel Parco Reale. E ancora, il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio, l’Oasi Wwf di San Silvestro, l’Eremo di San Vitaliano, i Ponti della Valle, fino ad arrivare alle sorgenti del Fizzo, luogo di origine dell’Acquedotto Carolino, la maestosa opera ingegneristica del grande architetto Vanvitelli. Quindi, Dugenta e, per la prima volta, Piedimonte Matese.

Al ritorno, il passaggio da Liberi per Villa Santa Croce, frazione di Piana di Monte Verna.Il tracciato, inoltre, prevede l’attraversamento di tanti piccoli borghi. Sarà un viaggio tra le eccellenze agroalimentari, un transito tra le tante aziende di mozzarella di bufala DOP nella piana del Volturno e i colori rossi della mela annurca, l’antica mela dei Romani. Una continua scoperta di paesaggi ed eccellenze.

Settima Randonnée Reale Borbonica – Piana di Monte Verna – programma

Sabato 14 settembre 2024

16:00 partenza visite guidate * dalla Villa Comunale di Piana di M. Verna: 1- La scoperta delle aziende enogastronomiche, eccellenze del territorio 2-A spasso nel tempo dall’ epoca romana al 300, fino all’ era borbonica.

informazione sull’importanza della Prevenzione cardiovascolare. 18:00 Apertura Villaggio Randonnée Reale Borbonica – presso la Villa Comunale con presentazione del “Piatto della Randonnée” e show cooking a cura dello Chef Lucio Romano. Inaugurazione mostra di pittura “racconti di Randonnée” a cura del maestro Angelo Marrone ed mostra fotografica “il 900 pianese” a cura della Proloco Pianese

e gadget ai partecipanti della Randonnée Reale Borbonica 20:00 apertura stands di Cucina tipica a cura della Proloco Pianese e spettacolo musicale con Sarraccussì e Leggermente al Sud

Domenica 15 settembre 2024

07,00 raduno dei partecipanti in piazza XX Maggio, ai tre percorsi della randonnée Reale Borbonica consegna carte di viaggio e colazione con dolci locali e della pasticceria Sparono;

in piazza XX Maggio, ai tre percorsi della randonnée Reale Borbonica consegna carte di viaggio e colazione con dolci locali e della pasticceria Sparono; 07,30 primo timbro di partenza della Randonnée Reale Borbonica

della Randonnée Reale Borbonica 09,00 Raduno in Piazza XXI Maggio dei partecipanti da 0 a +100 anni alla “Rando Piano a Piana” , colazione e partenza (punti ristoro nei luoghi storici culturali di Piana di Monte Verna percorso di circa 5 km organizzato dalla pro loco pianese e associazione MPDV.

anni alla “Rando Piano a Piana” , colazione e partenza (punti ristoro nei luoghi storici culturali di Piana di Monte Verna percorso di circa 5 km organizzato dalla pro loco pianese e associazione MPDV. 09,00 partenza visite guidate da Piazza XXI maggio 1- La scoperta delle aziende enogastronomiche, eccellenze del territorio 2-A spasso nel tempo dall’ epoca romana al 300, fino all’ era borbonica.

da Piazza XXI maggio 1- La scoperta delle aziende enogastronomiche, eccellenze del territorio 2-A spasso nel tempo dall’ epoca romana al 300, fino all’ era borbonica. 10,00 sport e salute , informazione sull’ importanza della Prevenzione cardiovascolare.

, informazione sull’ importanza della Prevenzione cardiovascolare. 12,00 Premiazioni dei partecipanti alla “Rando Piano a Piana”

dei partecipanti alla “Rando Piano a Piana” 13,00 inizio Pasta party con gli stands di Cucina tipica a cura della Proloco Pianese e del “piatto della Randonnée”

con gli stands di Cucina tipica a cura della Proloco Pianese e del “piatto della Randonnée” 13,30 arrivo dei primi partecipanti ai percorsi della Randonnée Reale Borbonica.

dei primi partecipanti ai percorsi della Randonnée Reale Borbonica. 15,00 Giochi a squadre e torneo di burraco

e torneo di burraco 16,00 incontro in Villetta Comunale per il trekking al Monastero Benedettino di Villa Santa Croce

per il trekking al Monastero Benedettino di Villa Santa Croce 17,00 Workshop di Avvicinamento al vino e abbinamento formaggi**

di Avvicinamento al vino e abbinamento formaggi** 18,00 musica e aperitivo al tramonto

al tramonto 22,00 chiusura cancello arrivi partecipanti Randonnée Reale borbonica e premiazione ultimo/a arrivato/a.

Una bellissima manifestazione negli splendidi territori borbonici vicino Caserta che vede la collaborazione delle comunità presenti lungo il percorso.

* per prenotazioni ed informazioni Pro Loco Pianese 3389581830

Maggiori informazioni – Randonnée Reale Borbonica – Piana di Monte Verna

