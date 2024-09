Aperture serali al Museo di Capodimonte di Napoli a soli 3 euro

© Napoli da Vivere

In alcuni fine settimana di settembre e di ottobre sarà possibile visitare lo straordinario Museo e Real Bosco di Capodimonte di sera a soli 3 euro. I grandi capolavori e le mostre nel fresco della sera a soli 3 euro

Ritornano, anche quest’anno, le straordinarie aperture serali del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli con ingresso a soli 3 euro. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte aprirà le sue porte in alcune sere dei mesi di settembre e ottobre 2024 per quattro ore al costo di 3 euro (eccetto le agevolazioni e gratuità previste per legge).

Le aperture straordinarie si terranno nei giorni seguenti:

venerdì 6, 13, 20 e 27 settembre 2024

sabato 5 e 12 ottobre 2024

Nei giorni indicati, dalle ore 19.30 fino alle ore 23.30, sarà possibile visitare lo straordinario Museo di Capodimonte con i suoi capolavori e la mostre in corso “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” con opere di Luca Giordano, Mattia Preti, Jusepe de Ribera, Cosimo Fanzago e altri, e l’opera Damasa di Gian Maria Tosatti. Resterà chiuso il terzo piano con la sezione di Arte contemporanea e sezione Ottocento – Novecento.

Solo nelle aperture serali straordinarie del 20 e 27 settembre e del 5 e 12 ottobre sarà possibile visitare la mostra “Giovanni Pirozzi. L’atelier dello scultore“, nel Cellaio nel Real Bosco dalle ore 19.30 alle ore 21.30.

Previsti anche dei concerti nel Bosco di Capodimonte

Nelle sere del 20 e 27 settembre 2024 sono previsti dei concerti gratuiti nella prateria del Real Bosco adiacente all’Istituto Caselli, con due concerti, per un massimo di 200 partecipanti seduti, a cura dell’Associazione Sanitansamble, della ScalzaBanda ONLUS, dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli e della Piccola Orchestra di Forcella, che eseguiranno brani sinfonici e di musica classica napoletana.

L’ultimo ingresso al Museo sarà alle ore 22.30, orario di chiusura della biglietteria. Sarà possibile accedere al Museo acquistando il biglietto di 3 euro direttamente in biglietteria o attraverso il sito e l’App di Musei italiani. Durante le giornate indicate il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari.

Aperture Serali 2024 al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Quando: Venerdì 6, 13, 20, 27 settembre; Sabato 5, 12 ottobre 2024 (19:30 – 23:30)

Venerdì 6, 13, 20, 27 settembre; Sabato 5, 12 ottobre 2024 (19:30 – 23:30) Dove: Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli Biglietti: 3 euro – Acquistabili in biglietteria o online

3 euro – Acquistabili in biglietteria o online Maggiori informazioni: Aperture serali Capodimonte

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.