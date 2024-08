AperiPilates al Museo di Pietrarsa: pilates e aperitivo sul mare al tramonto

Scopri la bellezza del Museo di Pietrarsa in una serata di pilates e relax fronte mare.

Mercoledì 4 settembre alle ore 18:45, preparatevi a una serata imperdibile al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: una lezione di Pilates che si svolgerà all’aperto, proprio al tramonto, permettendo ai partecipanti di godere di una vista mozzafiato sul mare, creando un’atmosfera tranquilla e motivante per praticare questa disciplina benefica.

Il Museo di Pietrarsa, noto per la sua importanza storica e la sua posizione unica di fronte al mare, propone una serata di benessere e relax all’aperto. La location offre non solo un’esperienza culturale ma anche una panoramica indimenticabile del tramonto sul litorale napoletano.

Dopo una rigenerante sessione di Pilates, i partecipanti saranno accolti con un rinfresco alle Terrazze Pietrarsa. Qui, tra le delizie offerte ci sono centrifughe di frutta fresca, cruditè con hummus e tagliate di frutta. Questo mix di attività fisica e aperitivo rende l’evento ideale per chi cerca un modo diverso di vivere la cultura e lo sport.

Il costo per partecipare all’evento è di € 20,00 a persona, che include l’accesso al museo, la lezione di Pilates e l’aperitivo in terrazza, per una serata completa di cultura, sport e socializzazione. I partecipanti dovranno portare il proprio tappetino da Pilates e indossare abbigliamento comodo per godere appieno dell’esperienza.

I posti per questo evento esclusivo sono limitati, pertanto è consigliabile prenotare quanto prima per assicurarsi un posto. Per prenotazioni e ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite WhatsApp al numero 3356422368.

Quando: Mercoledì 4 settembre 2024

Orari: dalle 18:45

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Prezzo del Biglietto : €20,00 a persona, include l’ingresso al museo, la lezione di Pilates e il rinfresco

Prenotazioni e Informazioni: WhatsApp al numero 3356422368