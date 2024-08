Caserta Pizza Expo nei Giardini di Villa Maria Carolina con Tony Tammaro e Rosario Miraggio

Ph Facebook Pizza Expo Caserta

Cinque giorni, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, tutti dedicati alle ottime pizze preparate al momento dalle grandi pizzerie della zona e poi anche serate musicali e spettacoli con Tony Tammaro, Rosario Miraggio e altri grandi artisti

Da mercoledì 28 a domenica 1 settembre 2024 tanto buon cibo e poi musica e spettacoli dal vivo per la nuova edizione di Caserta Pizza Expo che si terrà vicino alla splendida Reggia, nel Parco Maria Carolina, in Viale Douhet a Caserta.

Ed anche quest’anno al Caserta Pizza Expo parteciperanno all’evento le pizzerie più accreditate del territorio e non mancherà il divertimento e la musica con grandi artisti. Tra le pizzerie presenti al Pizza Expo 2024 c’è anche Pharina.

Tanta buona musica e grandi spettacoli oltre alle ottime pizze al Caserta Pizza Expo

Al Caserta Pizza Expo ogni sera serate musicali e spettacoli da non perdere

28 Agosto: Nostalgia 90 – Lo spettacolo anni '90 più forte d'Italia. Un DJ set travolgente che vi catapulterà direttamente negli anni '90, accompagnato da ballerine mozzafiato ed effetti speciali.

29 Agosto: Nando de Marco e Priore – due cantanti casertani Nando De Marco e Priore che hanno conquistato il pubblico italiano ed europeo con la loro passione per la musica e per il rap.

30 Agosto: Ridiamoci su – uno spettacolo comico con protagonisti Enzo e Sal, Ivan e Cristiano, Mariano Bruno e il duo Sex and the Sud. Una serata di grandi risate e pura comicità.

31 Agosto: Tony Tammaro – il grande showman napoletano dallo stile ironico inconfondibile e le canzoni che raccontano con humor la quotidianità partenopea.

1 Settembre: Rosario Miraggio – grande artista della musica pop e napoletana e con la sua voce unica e le sue canzoni coinvolgenti è tra i più popoli nel panorama musicale italiano.

Non mancherà al Caserta Pizza Expo un’area del parco dedicata ai più piccoli con giochi e giostre gonfiabili. Per accedere all’area del Caserta Pizza Expo ci sarà un ticket d’ingresso di 3 euro+prevendita già disponibili sul circuito Ticket One.

Caserta Pizza Expo 2024: Pizze, Musica e Spettacoli da Non Perdere

Quando : Dal 28 agosto al 1 settembre 2024. Apertura cancelli alle 19:00, inizio concerti alle 21:30.

: Dal 28 agosto al 1 settembre 2024. Apertura cancelli alle 19:00, inizio concerti alle 21:30. Dove : Parco Maria Carolina, Viale Douhet, Caserta (vicino alla Reggia di Caserta)

: Parco Maria Carolina, Viale Douhet, Caserta (vicino alla Reggia di Caserta) Biglietti : Ingresso a 3 euro+prevendita. Disponibili su circuito Ticket One.

: Ingresso a 3 euro+prevendita. Disponibili su circuito Ticket One. Maggiori informazioni: 380 4652846 – Caserta Pizza Expo Facebook

