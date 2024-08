Eventi e spettacoli di sera nel cortile del Maschio Angioino per “Estate a Napoli”

© Napoli da Vivere

Ritorna la storica rassegna che propone ben 30 serate tra di eventi e spettacoli nel Maschio angioino fino a settembre

Fino all’8 settembre 2024 nell’ambito di “Estate a Napoli”, ritorna la storica rassegna di spettacoli nel cortile del Maschio Angioino che propone ben 30 serate tra concerti, performance teatrali e spettacoli vari. Una serie di eventi tra danza classica e contemporanea, spettacoli e commedie e poi concerti su canzoni napoletane o di pop, rock, jazz sempre di sera al Maschio angioino. I prezzi variano tra i 12 e i 15 euro e i biglietti si possono fare al botteghino.

Da non perdere, in particolare, un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana e napoletana che si terrà Sabato 17 agosto 2024: il concerto “Made In Naples”, una celebrazione della musica e della cultura partenopea.

Gli eventi al Maschio Angioino per Estate a Napoli

06/08 Tarantella Show sotto le stelle nel Maschio Angioino A cura di: Meta Creativa Srl Ore 20:30 07/08 Un castello da favola | Disneapolis A cura di: Associazione Mediterranea Europa A.P.S. Ore 19:30

08/08 Trame d’estate | La scuola delle mogli A cura di: Teatro dell’Osso ETS Ore 21:00

09/08 Trame d’estate | Le donne di Sherazade A cura di: Teatro dell’Osso ETS Ore 21:00

10/08 Trame d’estate | Partenope appassionata A cura di: Teatro dell’Osso ETS Ore 21:00

11/08 Trame d’estate | I menecmi A cura di: Teatro dell’Osso ETS Ore 21:00

12/08 Notte di note – Greg Rega in concerto A cura di: Summa Srl Ore 20:30

13/08 Diva…l’altra parte di me A cura di: Associazione musicale onlus Il Musicante Ore 21:00

17/08 Made in Naples – viaggio nella musica partenopea A cura di: Nomea Srl Ore 21:30

18/08 ‘O mare e tu. Una notte a Napoli A cura di: Associazione artistico culturale Napolincanto Ore 21:15

20/08 Un castello da favola | Mercoledì (Mmiezo ‘a semmana) A cura di: Associazione Mediterranea Europa A.P.S. Ore 19:30

21/08 StraVaganti. Dialoghi in danza A cura di: Associazione Arabesque Ore 21:00

22/08 Oceano e mare, Sharada per un marinaio A cura di: Associazione culturale La chiave di Artemysia Ore 21:00

23/08 Pisapia & Diva Parthenia A cura di: Associazione musicale Franco Smeraldo Ore 21:00

25/08 …nuje simmo nate cu ddoje cammise… A cura di: Le Ali della Musica A.P.S. Ore 20:45

26/08 La tazzina blu A cura di: Associazione Commedia Futura Ore 21:00

27/08 StraVaganti. Dialoghi in danza A cura di: Associazione Arabesque Ore 21:00

28/08 GRAN GALÀ PREMIO DAS A cura di: ACSI Comitato territoriale di Napoli Ore 21:00

29/08 Freestyle A cura di: Coffee Brecht ETS Ore 21:00

30/08 Philoshow – “Rumore”. La filosofia di Raffaella Carrà A cura di: Festival della Filosofia in Magna Grecia Ets in collaborazione con Popsofia Ore 21:00

31/08 Canta Napoli 2.0 con Micky Sepalone, Angela Piaf e Band A cura di: Associazione Canta Napoli Ore 20:00

01/09 AMANAPOLI – VI edizione A cura di: Sagittarius Scarl Ore 21:00

03/09 Tra cielo e mare A cura di: Associazione I Guarracini Ore 21:00

04/09 VI edizione Premio Vesuvio d’Oro A cura di: Cral Dec Comune di Napoli A.P.S. Ore 19:00

05/09 Luca Violini in “Il piccolo principe” A cura di: Mediadux Srls Ore 21:30

06/09 Un sogno dentro a un Cortile A cura di: Associazione La Famiglia odv Ore 20:30

07/09 Premio “Napoli nel cuore” A cura di: Associazione musicale onlus Il Musicante Ore 21:00

08/09 Desaparecidos A cura di: Associazione Skaramacay Ore 21:00

Maggiori informazioni – Estate a Napoli

Programma completo con i singoli spettacoli e il dettaglio dei costi

