Made In Naples, un viaggio nella musica partenopea al Maschio Angioino

© Napoli da Vivere

Made in Naples, summer concert al Maschio Angioino

Contenuto sponsorizzato #adv

Il Maschio Angioino, uno dei gioielli architettonici di Napoli, si appresta a diventare il palcoscenico di un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana e napoletana. Sabato 17 agosto 2024, all’interno della serie di eventi “Estate a Napoli”, si terrà il concerto “Made In Naples”, una celebrazione della musica e della cultura partenopea.

La serata vedrà come protagonista la cantautrice Cristina Cafiero, una figura eminente nel panorama musicale italiano, nota per la sua profonda connessione con le radici culturali di Napoli. Vincitrice della targa “Miglior Interpretazione” al Premio Bianca d’Aponte 2023 e diplomata in scrittura di testi al C.E.T di Mogol, Cafiero ha già dimostrato il suo talento in numerose occasioni prestigiose, tra cui esibizioni memorabili al Palapartenope di Napoli.

Il concerto promette un’esperienza unica, con Cafiero accompagnata da Antonio D’Apolito alla chitarra e Pasquale di Lascio alle percussioni. Il trio esplorerà la vasta gamma della musica napoletana, dai classici intramontabili a pezzi inediti di Cafiero, con speciali omaggi a Pino Daniele, cuore pulsante della canzone napoletana moderna.

“Made In Naples” offre un’opportunità esclusiva di vivere la musica napoletana in una delle sue location più suggestive. L’evento si configura come un ponte tra passato e presente, dove la tradizione musicale di Napoli viene celebrata e rinnovata sotto le stelle, nel cuore pulsante della città.

L’appuntamento è per il 17 agosto 2024 al Maschio Angioino. I biglietti sono disponibili al prezzo di €15 e possono essere acquistati online. Per maggiori dettagli, è possibile contattare l’organizzazione tramite WhatsApp.

Made In Naples, un viaggio nella musica partenopea

Contenuto sponsorizzato #adv

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.