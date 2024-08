La Sagra della Trippa, delle Lagane e Ceci e del Prosciutto a Castel San Giorgio

Tanto buon cibo locale a Fimiani di Castel San Giorgio nel salernitano per quattro giorni tra trippa col sugo, con i fagioli, con i funghi e la trippa all’insalata. Non mancheranno le ottime Lagane con ceci e prosciutto, la scamorza arrostita con prosciutto, la caponata con prosciutto la piadina al prosciutto e tante altre specialità.

Nella frazione di Fimiani di Castel San Giorgio in provincia di Salerno si terrà nei giorni 8,9,10 e 11 agosto 2024 dalle 20.00 la Sagra della Trippa, delle Lagane e Ceci e del Prosciutto.

A Fimiani per quattro giorni fino alle ore 24 sarà possibile degustare la trippa col sugo, con i fagioli, con i funghi e la trippa all’insalata. Poi ci saranno le ottime Lagane con ceci e prosciutto, la scamorza arrostita con prosciutto, la caponata con prosciutto la piadina al prosciutto e tante altre specialità.

Per questa ventitreesima edizione della Sagra della Trippa, delle Lagane e Ceci e del Prosciutto in ognuna delle serate ci sarà un menù ricco e in grado di soddisfare tutte le aspettative dei partecipanti e non mancheranno musica e balli

Quattro belle serate all’insegna del divertimento, del gusto e del buon cibo proposte dall’Associazione Circolo San Giuseppe che organizza l’evento.

Maggiori informazioni – Sagra della Trippa, delle Lagane e Ceci e del Prosciutto

