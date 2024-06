VitignoItalia 2024: L’Evento Enologico dell’Anno alla Stazione Marittima di Napoli

Foto di rikkia hughes su Unsplash

Il grande ritorno della manifestazione divulgatrice dell’eccellenza del vino tricolore, quest’anno più che mai all’insegna della contaminazione. Degustazioni al buio, masterclass e approfondimenti tra letteratura, sensorialità e scienza per un grande viaggio nel mondo del vino.

Da domenica 2 a martedì 4 giugno a Napoli torna VitignoItalia 2024, il grande evento dedicato alle eccellenze enologiche italiane. Ben 18 edizioni per il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, che porta la città di Napoli ad essere il punto di riferimento viticoltori e operatori del settore ma anche per gli appassionati del buon vino italiano.

Per la prima volta VitignoItalia 2024 si svolgerà nei grandi spazi della Stazione Marittima di Napoli, ospitando 2000 etichette e oltre 300 aziende che arriveranno da tutt’Italia assieme a 20 buyer internazionali, provenienti da 18 Paesi in collaborazione con ICE l’Istituto del Commercio con L’Estero. In questi giorni si stà svolgendo in Villa Floridiana, al tramonto, anche un’interessante Prewiew dell’evento

VitignoItalia 2024 si svolgerà nella Stazione Marittima di Napoli

Una grande edizione all’insegna della contaminazione tra buon vino ma anche letteratura, formazione e che diventa sempre di più un evento che oltre alle degustazioni consente di approfondire tutte le sfaccettature di questo straordinario prodotto. Questa nuova edizione sarà ospitata nei grandi spazi della Stazione Marittima di Napoli, al centro della città, un’area recentemente rivalorizzata con i recenti lavori di Piazza del Municipio e di quelli del rifacimento del Molo Angioino e della zona biglietterie.

Una nuova location con grandi spazi che ospiterà comodamente il percorso tra i banchi d’assaggio, le masterclass e tutti i numerosi incontri in programma. Confermata la presenza di oltre 300 aziende con molte cantine campane e ben 2000 etichette con le realtà enologiche italiane più interessanti. Programma completo sul sito ufficiale

Vitigno Italia 2024 – informazioni

Orari e date evento

Domenica 2 giugno: dalle ore 14 alle 21

Lunedì 3 giugno: dalle ore 13 alle 21

Martedì 4 giugno: dalle ore 13 alle 20

Biglietti Vitigno Italia

Biglietto in prevendita online: € 25 per tutti e 3 giorni (+ commissione totale € 28) comprensivo del calice da degustazione

Biglietto intero: € 30 per tutti e 3 giorni comprensivo del calice da degustazione

Biglietto ridotto sommelier: € 25 per tutti e 3 giorni comprensivo del calice da degustazione

VitignoItalia 2024: Il Grande Evento Enologico a Napoli

Quando: Domenica 2 giugno, dalle 14 alle 21; Lunedì 3 giugno, dalle 13 alle 21; Martedì 4 giugno, dalle 13 alle 20

Domenica 2 giugno, dalle 14 alle 21; Lunedì 3 giugno, dalle 13 alle 21; Martedì 4 giugno, dalle 13 alle 20 Dove: Stazione Marittima di Napoli

Stazione Marittima di Napoli Biglietti: Prevendita online €25 (+ commissione €28) per 3 giorni comprensivo di calice da degustazione. Biglietto intero €30. Ridotto sommelier €25

Prevendita online €25 (+ commissione €28) per 3 giorni comprensivo di calice da degustazione. Biglietto intero €30. Ridotto sommelier €25 Maggiori informazioni: programma completo evento – pagina Facebook

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.