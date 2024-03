Sagre e Processioni in Campania: cosa fare nel weekend dal 28 al 31 marzo 2024

Ph facebook Il Venerdì Santo di Vallata

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 28 al 31 marzo 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Le straordinarie processioni di Pasqua a Procida: quella degli Apostoli e del Cristo Morto e dei Misteri

Anche quest’anno, il 28 e il 29 marzo 2024, giovedì e venerdì santo, saranno due giornate da non perdere sull’isola di Procida per due, oramai, storiche processioni. Il Giovedì Santo si svolgerà, infatti, la suggestiva cerimonia dei confratelli dell’Arciconfraternita dei Bianchi. Il venerdì poi si tiene la Processione del Venerdì Santo che ha origini nel 1600 ad opera della Congrega dei Turchini con i partecipanti che si flagellavano nell’antico borgo medievale di Terra Le straordinarie processioni di Pasqua a Procida

Mercato Europeo 2024: a Napoli festival dello street food a Piazza Dante con 50 stand

Dal 29 marzo al 1° aprile 2024 ritorna a Napoli il Mercato Europeo, il festival dello street food che si terrà a Piazza Dante anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta 2024. Dalle 10 alle 24 ci saranno nella centralissima piazza partenopea oltre 50 stand di ottimi prodotti della enogastronomia internazionale per soddisfare tutti i palati. Un’importante manifestazione enogastronomica che prevede l’ingresso gratuito anche a Pasqua e Pasquetta. Maggiori informazioni – cel. 379 184 7686 – Maggiori informazioni

Ritorna la straordinaria Processione del Venerdì Santo a Vallata con oltre 200 figuranti

Il 28 e 29 Marzo 2024, giovedì e venerdì santo, a Vallata, in provincia di Avellino, si rivivrà il centenario rito del Venerdì Santo. Questo che si svolge in Irpinia è uno dei più suggestivi e antichi riti della Settimana Santa del Sud Italia e vede la presenza di duecento figuranti Venerdì Santo a Vallata

Le storiche Processioni del Venerdì Santo a Sorrento: la Processione Bianca e la Processione nera

Venerdì 29 marzo 2024 a Sorrento, il venerdì Santo, si ripeterà l’antico rito delle “processioni del Venerdì Santo”, particolari manifestazioni che si svolgono per strada e ricordano la Passione di Cristo. A Sorrento il Venerdì Santo viene celebrato secondo una tradizione molto antica che risale addirittura al 1300: in questo periodo si svolgono ben due processioni, la Bianca e la Nera, che sono tra le più caratteristiche e ammirate in Italia e che richiamano in strada, anche di notte, migliaia di cittadini e di turisti anche stranieri. Le storiche Processioni del Venerdì Santo

Gli eventi di Pasqua ad Amalfi tra processioni e grandi spettacoli

Eventi della tradizione religiosa e grandi spettacoli per la Pasqua 2024 ad Amalfi. La bellissima e solenne Processione del Cristo Morto si affiancherà, infatti, ad eventi culturali e multidisciplinari di grande spessore, tra musica e teatralizzazione. Pasqua ad Amalfi

Pasqua in Irpinia: a Cesinali ritorna la straordinaria Crocifissione di Gesù

Una storica manifestazione ritorna in Irpinia a Cesinali nell’Avellinese. Una manifestazione molto bella e molto attesa che per Pasqua 2024 si terrà Venerdì Santo 29 marzo 2024 in Piazza Saverio Urciuoli a Cesinali. Una edizione speciale, la numero 67, della bella rievocazione della Passione di Gesù, che viene portata in scena annualmente il Venerdì santo, fin dagli anni ’60, Maggiori informazioni –

Ripartono le corse della funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Riprenderanno sabato 30 marzo 2024 le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

La Sacra Rappresentazione della Passione e Morte di Gesù tra le straordinarie Basiliche Paleocristiane di Cimitile

Venerdì Santo, il 29 marzo 2024 alle ore 18.00, ritorna a Cimitile l’appuntamento con la Sacra Rappresentazione della Passione e Morte di Nostro Signore presso le bellissime Basiliche Paleocristiane. Si inizia di Venerdì Santo di mattina presto con l’arrivo dei pellegrini da Marzano di Nola (Av), i “Marzanesi”, che percorreranno le strade della città intonando delle antiche laude “Sortium dies Domini” (i lamenti del Signore), completando poi il pellegrinaggio a Cimitile nelle Basiliche Paleocristiane, per poi ritornare nel Vallo di Lauro, per proseguire i riti del Venerdì Santo. Nel pomeriggio poi nella Chiesa Parrocchiale di Cimitile inizierà la rappresentazione nello spazio verde delle Basiliche con la partecipazione di più di duecento figuranti che seguiranno le 14 stazioni della via crucis: A Cimitile (Na) il Venerdì Santo 29 marzo 2024, a partire dalle ore 18:00, nelle Basiliche Paleocristiane. Da non perdere Passione e Morte di Nostro Signore

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze marzo e Pasqua

Anche per tutto il mese di marzo 2024 e nel periodo Pasquale in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Pasqua 2024: la migliore Colomba artigianale tradizionale italiana è napoletana

Un altro concorso nazionale, stavolta per individuare le più buone colombe artigianali italiane, ha premiato i bravi maestri pasticcieri napoletani e campani. A trionfare per la categoria dedicata alla versione tradizionale del tipico dolce pasquale è stato Gianluca Cecere di Cecere Visionary Dessert di Frattamaggiore vicino Napoli che ha avuto il primo premio nazionale per la migliore Colomba artigianale tradizionale. la migliore Colomba artigianale

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.